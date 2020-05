Dit jaar mogen al meer dan 3,92 miljoen Belgen een vooraf ingevulde belastingbrief verwachten. Het gaat om 730.000 belastingplichtigen meer die een zogenaamd voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) krijgen dan vorig jaar. Dat maakten minister van Financiën Alexander De Croo en de federale overheidsdienst Financiën dinsdag bekend.

De aangiften van de personenbelasting moeten dit jaar ten laatste op 30 juni op papier en uiterlijk op 16 juli digitaal (via Tax-on-web) worden ingediend. Wie zijn aangifte laat invullen door een mandataris, krijgt tot en met 22 oktober de tijd. De papieren aangifte of een voorstel van vereenvoudigde aangifte belandt normaal in de loop van mei in de brievenbus.

Bij de meeste mensen zal de aangifte dit jaar al ingevuld zijn. 'Het voorstel van vereenvoudigde aangifte wordt meer dan ooit aangeboden aan de burgers. Meer dan 60 procent van de burgers krijgt zo'n voorstel', zegt De Croo. 'We zien dat mensen in meer dan 90 procent van de gevallen een vooraf ingevulde aangifte gewoon goedkeuren.' Wie akkoord gaat met zijn voorstel, moet niets doen. Voor mensen die wel wijzigingen willen aanbrengen, gelden de normale deadlines.

Het aantal codes op de belastingbrief daalt dit jaar licht: terwijl er 14 nieuwe bijkomen, worden er 32 geschrapt. 'Maar het blijven er veel', zegt Philippe Jacquij, administrateur-generaal van de Fiscaliteit. Voor de Vlaming zijn er dit jaar 811 codes, in het Waals en Brussels Gewest respectievelijk 815 en 796. Jacquij benadrukt wel dat 80 procent van de belastingplichtigen minder dan 20 codes gebruikt.

