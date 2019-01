Bijkluswet aangevochten voor Grondwettelijk Hof

De bijkluswet is een maatregel uit het zomerakkoord van de federale regering, waarmee men onbelast kan bijverdienen tot 6.000 euro per jaar of 500 euro per maand. Maar volgens de tegenstanders leidt dit tot oneerlijke concurrentie.

Boerenbond, Unizo en acht sectororganisaties die bij Unizo zijn aangesloten, hebben donderdag een gezamenlijk verzoekschrift tot vernietiging van de bijkluswet ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Die acht Unizo-leden zijn Bouwunie, Nelectra (elektrosector), Horeca Vlaanderen, UBK (kappers), Fitness.be, de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen, NAV (architecten) en FBT (textielverzorgers).

'We zetten deze stap omdat de bijkluswet de deur open zet voor het beconcurreren van reguliere ondernemers, zonder dat daarbij dezelfde lasten moeten worden betaald en aan dezelfde verplichtingen moet worden voldaan', stellen de betrokken partijen in een persbericht. 'Reguliere ondernemers en zelfstandigen worden dus gediscrimineerd.'

De tien organisaties vragen dat de wet verduidelijkt zou worden, zodat de 'occasionele diensten' die de bijkluswet beoogt, 'effectief beperkt worden tot échte vriendendiensten'. Ze vinden het ook niet kunnen dat werknemers na hun werkuren hetzelfde werk zouden blijven uitvoeren, maar dan als onbelaste bijverdienste. Volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) maakten op een half jaar tijd meer dan 8.000 mensen gebruik van het systeem om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen.