De Amerikaanse en Europese beurzen reageren negatief op de beslissing van de Democraten om de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump op te starten.

De voorzitster van de Democratische oppositie in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi zet een onderzoek in gang naar een telefoongesprek van Donald Trump met de Oekraïense president Volodimir Zelenski op 25 juli. In dat gesprek zou de Amerikaanse president druk hebben uitgeoefend om presidentskandidaat Joe Biden te onderzoeken. Dat ziet Pelosi als machtsmisbruik en een aanleiding o...