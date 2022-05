De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt consumenten voor oplichters die via het internet valse kredieten aanbieden. "De voorbije maanden werden veertig frauduleuze kredietverstrekkers opgespoord", zegt de financiële waakhond dinsdag in een persbericht.

De oplichters doen zich voor als vergunde kredietgevers of ingeschreven kredietbemiddelaars, en gebruiken soms ook namen of logo's van echte ondernemingen.

De werkwijze bestaat erin dat de consumenten vaak ongevraagd gecontacteerd worden, bijvoorbeeld via e-mail of sociale media. Ze krijgen dan een lening tegen zeer gunstige voorwaarden aangeboden. Wie op het aanbod ingaat, krijgt de vraag om eerst een aantal kosten (verzekeringspremie, dossierkosten ...) te betalen. Eens dat gebeurd is, verdwijnt de oplichter met het geld.

De FSMA geeft ook een lijst mee van ondernemingen die 'op onregelmatige wijze actief zijn': Air Credit Pro, BCCE Bank, Bedrijf Financial, BKR Geld Bezorging, Chronys Services, CJ-Finances, Credipea, Duty Financial Corp, Empayc Finance, EranFinance, Europe-Finance, Fast Financial Bank, Financ-Ed, Financien Krediet, Geld Sofort, Global Kreditering, GlobalService-krediet, Groupe Asux, Hoek Financien, Idealus Krediet Bank, IFCR Services, Katel Finance, Krediet Prestito, Kredinel, Legal Finance Global, Lening Classic, Lening zonder voorwaarde, Multi Diensten, Mzava Finance, Nieuwlening, Nofico Bank, Persoonlijk krediet, RachWin, Rexwin Financial, SGL Investeerder, Sofina Invest Groupe, SolisFunding, UnaKredo, Unitec Global Finance LTD en Zenicorn Corporate.

De FSMA vraagt consumenten om wantrouwig te zijn als ze uit het niets een krediet aangeboden krijgen tegen erg gunstige voorwaarden, of als ze eerst bepaalde kosten moeten betalen. Op de website van de FSMA kan ook gecheckt worden of de aanbieder een vergunning of inschrijving heeft.

