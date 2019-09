De nieuwe protesten tegen de president van Egypte, Abdel-Fatteh el-Sisi, baren ook de financiële markten zorgen. Zondag dook de beurs van Caïro zo fel in het rood dat de handel even werd stilgelegd. Nadien hervatte de handel, maar de aandelenkoersen blijven zakken.

De voorbije twee nachten kwamen enkele honderden manifestanten op straat in Suez, in het noordoosten van Egypte. Ook in Caïro, Alexandrië en Mahalla zouden er protesten zijn geweest. Het kwam tot een botsing met de ordediensten waarbij ook gewonden zouden gevallen zijn. Tientallen betogers werden gearresteerd, zeggen mensenrechtenorganisaties. Het volksprotest is al bij al nog beperkt, maar toch wordt gevreesd dat dit verder zal escaleren.

Op de beurs van Caïro wordt paniekerig gereageerd. De brede beursindex (EGX100) dook zondag 5,5 procent lager. Volgens het financiële persagentschap Bloomberg gaat het om de grootste daling sinds 2012. Vooral de grondstoffen, chemie en vastgoed verliezen terrein. Op de middag werd de beurshandel even stilgelegd, maar bij het hervatten van de handel bleef de beurshandel in het rood.