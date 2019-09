De beurs van Hongkong (HKEX) wil de beurs van Londen overnemen voor 29,6 miljard pond (zowat 33 miljard euro), in cash en aandelen. Dat blijkt uit een persbericht dat woensdag gepubliceerd werd op de website van de London Stock Exchange (LSE).

De beurs van Hongkong heeft voorgesteld aan de beurs van Londen 'om de twee groepen te combineren', klinkt het. 'Het vormt voor hen een strategische opportuniteit om een van de belangrijkste marktenplatformen ter wereld te creëren.'

HKEX-topman Charles Li denkt dat de samensmelting de wereldwijde financiële markten 'decennialang zal veranderen'. Hij meent dat beide bedrijven sterke merken zijn die er financieel goed voorstaan.

HKEX biedt in totaal 29,6 miljard pond voor LSE, omgerekend ruim 33 miljard euro. LSE liet in een reactie weten het bod te gaan bekijken. Wel laat het bestuur van de Britse beursuitbater weten dat het om een 'ongevraagd, voorlopig en aan een aantal voorwaarden onderhevig bod' is.

De Britten namen vorige maand dataleverancier Refinitiv, de voormalige datatak van Thomson Reuters, over. Daar betaalde LSE 27 miljard dollar voor. LSE is van plan om die overname gewoon door te zetten. HKEX nam in Groot-Brittannië al eerder de Londen Metal Exchange over.

De voorgestelde overname kan wel op extra aandacht van de Britse overheid rekenen, zei minister Andrea Leadsom. Volgens haar zullen de Britse autoriteiten heel scherp kijken naar 'alles dat mogelijke veiligheidsimplicaties heeft voor het Verenigd Koninkrijk'. Kenners waarschuwen dat de overname door HKEX zal worden gezien als een Chinese overname en dat het erg moeilijk wordt om goedkeuring te krijgen.

Het aandeel van de beurs van Londen ging na de aankondiging van het bod meteen 15 procent hoger. Ook andere Europese beursuitbaters zoals Euronext en Deutsche Börse werden woensdag hoger gezet op de beurs na het bericht.