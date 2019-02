Betalen met de smartphone, hoe begin je eraan?

77 procent van de Belgen heeft een smartphone. Een almaar grotere groep wil mobiel kunnen betalen in restaurants, cafés en winkels, blijkt uit een recente studie van Wordline, het bedrijf dat elektronische betalingen in ons land verwerkt. In de horeca gebeurt bijna een op de tien transacties nu al contactloos, onder andere via de smartphone. Dat geldt ook voor kleine bedragen tot 5 euro. Het aantal elektronische betalingen van kleine bedragen in de detailhandel steeg vorig jaar met 42 procent.

...