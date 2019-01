Betaalsystemen van Bancontact en Payconiq fuseren

De fusie tussen beide bedrijven werd vorig jaar al afgerond. Nu komt Bancontact Payconiq Company ook met één app.

De gebruikers van de Bancontact-app krijgen in de komende dagen een uitnodiging om hun app te updaten naar de Payconiq by Bancontact-app. De gebruikers van de Payconiq-app kunnen makkelijk hun bestaande Payconiq-account in de nieuwe app activeren, nadat ze de Payconiq by Bancontact-app hebben gedownload. De Payconiq by Bancontact-app is downloadbaar op iOS vanaf woensdag 23 januari en op Android in de week erna.

'De app is de ideale aanvulling op de Bancontact-kaart', legt Nathalie Vandepeute uit. 'De gebruiker kiest z'n betaalmethode in functie van de situatie. Overdag betaalt hij met zijn Bancontact-kaart in het shoppingcenter, 's avonds koopt hij een drankje op een festival met de Payconiq by Bancontact-app. De handelaar kan betalingen aanvaarden die door de consument gedaan worden met de fysieke Bancontact-kaart of via de Payconiq by Bancontact- app, met of zonder terminal of beide.'

Vandaag zijn er 16 miljoen Bancontact-kaarten in omloop. Het afgelopen jaar is het aantal Bancontact-transacties (geldafhalingen niet meegerekend) met 3,1 procent gestegen tot 1,37 miljard. Het aantal geldafhalingen is op zijn beurt gedaald met 1,9 procent. 2018 was het jaar waarin contactloos betalen met Bancontact is doorgebroken. Het totaal aantal contactloze betalingen was in 2018 zeven keer hoger dan in 2017. Zowat 4,3 procent van alle Bancontact-kaartbetalingen gebeurden vorig jaar contactloos.