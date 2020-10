Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vindt niet dat woonzorgcentra 'levenslange kortingen' kunnen aanbieden. Dat soort permanente kortingen worden beter omgezet in een dagprijsverlaging voor alle bewoners, zei hij dinsdag in het Vlaams Parlement.

Onlangs raakte bekend dat Armonea, een commerciële groep met een netwerk van tientallen woonzorgcentra, forse kortingen aanbiedt om nieuwe rusthuisbewoners aan te trekken. Het gaat zowel om tijdelijke kortingen, maar soms ook om levenslange kortingen.

In het parlement hebben verschillende parlementsleden vragen bij die praktijk. Zo wijst Katrien Schryvers (CD&V) over de ongelijke behandeling tussen bestaande en nieuwe rusthuisbewoners. 'Als nieuwe bewoners kunnen genieten van een verlaagd tarief voor het leven, worden degenen die er al waren duidelijk benadeeld', aldus Schryvers. 'Andere prijzen voor gelijke kamers en gelijke zorg, dat kan voor ons niet', vult Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan. Ook N-VA-parlementslid Lorin Parys zit op dezelfde lijn. 'Het is problematisch als bewoners die exact dezelfde dienstverlening en kamers krijgen een heel andere prijs moeten betalen. Dat kan leiden tot spanningen', aldus Parys.

Volgens minister Beke is het voor woonzorgcentra niet verboden om kortingen te geven. Maar een korting moet volgens de CD&V-minister een tijdelijk karakter hebben. Denk bijvoorbeeld aan een prijsverlaging omdat het gebouw gerenoveerd wordt en bepaalde gemeenschappelijke ruimtes niet toegankelijk zijn.

'Ik ben van mening dat indien de kortingen permanent worden, de dagprijs effectief moet verlaagd worden. Op deze manier wordt een ander kamertype tegen een lagere dagprijs gecreëerd en transparantie verhoogd', aldus Beke. De CD&V-minister wil werk maken van een evaluatie van de dagprijscriteria en wil komen tot een transparanter beleid rond kortingen.

Onlangs raakte bekend dat Armonea, een commerciële groep met een netwerk van tientallen woonzorgcentra, forse kortingen aanbiedt om nieuwe rusthuisbewoners aan te trekken. Het gaat zowel om tijdelijke kortingen, maar soms ook om levenslange kortingen. In het parlement hebben verschillende parlementsleden vragen bij die praktijk. Zo wijst Katrien Schryvers (CD&V) over de ongelijke behandeling tussen bestaande en nieuwe rusthuisbewoners. 'Als nieuwe bewoners kunnen genieten van een verlaagd tarief voor het leven, worden degenen die er al waren duidelijk benadeeld', aldus Schryvers. 'Andere prijzen voor gelijke kamers en gelijke zorg, dat kan voor ons niet', vult Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan. Ook N-VA-parlementslid Lorin Parys zit op dezelfde lijn. 'Het is problematisch als bewoners die exact dezelfde dienstverlening en kamers krijgen een heel andere prijs moeten betalen. Dat kan leiden tot spanningen', aldus Parys. Volgens minister Beke is het voor woonzorgcentra niet verboden om kortingen te geven. Maar een korting moet volgens de CD&V-minister een tijdelijk karakter hebben. Denk bijvoorbeeld aan een prijsverlaging omdat het gebouw gerenoveerd wordt en bepaalde gemeenschappelijke ruimtes niet toegankelijk zijn. 'Ik ben van mening dat indien de kortingen permanent worden, de dagprijs effectief moet verlaagd worden. Op deze manier wordt een ander kamertype tegen een lagere dagprijs gecreëerd en transparantie verhoogd', aldus Beke. De CD&V-minister wil werk maken van een evaluatie van de dagprijscriteria en wil komen tot een transparanter beleid rond kortingen.