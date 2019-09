Benzine tanken wordt zaterdag wat goedkoper. Ongeveer de helft van de stevige prijsverhoging van donderdag, in de nasleep van een droneaanval op de Saoedische olie-industrie, gaat er alweer af. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

De maximumprijs voor een liter benzine 95 (E10) zakt met 3,5 eurocent per liter tot 1,489 euro. Benzine 98 (E5) wordt 3 euro cent goedkoper tot 1,542 euro per liter. Donderdag waren de prijzen met respectievelijk 6,4 en 6,8 eurocent gestegen. De prijs van diesel blijft voorlopig onveranderd op 1,551 euro per liter.