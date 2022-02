De prijs voor een liter benzine 95 (E10) stijgt morgen/zaterdag naar een nieuw record. Aan de pomp kost een liter dan maximaal 1,799 euro per liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie vrijdag. Het gaat om een stijging met 2,9 cent. Ook diesel wordt opnieuw duurder.

De vorige recordprijs voor benzine 95 (E10) dateert van november (1,797 euro), blijkt uit de gegevens van Energia, de vroegere Petroleumfederatie. In 2012 werd wel nog meer betaald voor de 'gewone' benzine aan de pomp, maar toen ging het om de oude 95 (E5), die nu niet meer beschikbaar is. Die brandstof bevatte minder biobrandstof.

Ook de maximumprijs van benzine 98 (E5) blijft de hoogte in gaan: +3,4 cent tot 1,908 euro per liter. Hier was het record begin februari al gebroken.

Voor diesel (B7) moet de consument eveneens meer neertellen. Er komt zaterdag 2,2 cent bij tot 1,838 euro per liter. De prijs ligt onder het recordpeil van 1,85 euro dat eerder deze maand bereikt werd. Donderdag was de dieselprijs nog gedaald.

De hogere prijzen zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en de biocomponenten in die brandstoffen op de internationale markten.

