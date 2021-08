Benzine tanken wordt duurder vanaf zaterdag. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie vrijdag. De prijzen stijgen tot het hoogste peil sinds 2014.

De maximumprijs van benzine 95 (E10) stijgt zaterdag tot 1,5920 euro per liter aan de pomp, een stijging met 3,9 cent. Benzine 98 (E5) kost maximaal 1,6910 euro per liter (+4,8 cent).

Tanken wordt duurder door het stijgen van de olieprijzen of prijzen van biocomponenten op de internationale markten.

Volgens de gegevens van de Belgische Petroleum Federatie is het geleden van juli 2014 dat de prijs van benzine 98 (E5) nog zo hoog lag.

Op 18 juli 2014 betaalde je 1,7100 euro per liter. Voor benzine 95 (E10) gaat het om de hoogste prijs sinds oktober 2014: op 14 oktober van dat jaar kostte een liter benzine 1,6120 euro.

