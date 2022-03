De maximumprijs van benzine stijgt dinsdag naar een nieuw record. Wie benzine 95 E10 tankt, betaalt dan maximaal 1,9510 euro per liter, meldt de federale overheidsdienst Economie maandag. De nieuwe maximumprijs ligt 8,2 cent per liter hoger dan de vorige. Volgens Brafco, de federatie van brandstoffenhandelaars, verkopen de handelaars momenteel met verlies.

De maximumprijs van benzine 98 E5 stijgt dinsdag naar 2,023 euro per liter. Dat is een stijging met 4,6 cent. De dieselprijs zit sinds zaterdag boven de 2 euro per liter. Daarvoor betaal je aan de pomp nu maximaal 2,084 euro per liter.

Ook stookolie wordt dinsdag duurder. De maximumprijs ervan stijgt met 4,95 cent tot 1,1851 euro per liter, bij bestellingen van minstens 2.000 liter. Ook dat is een nieuw record.

De prijsstijgingen zijn het gevolg van het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten. De olieprijzen zitten stevig in de lift sinds de Russische inval in Oekraïne.

'Handelaars moeten diesel en stookolie met verlies verkopen door maximumprijzen'

De prijs die pomphouders en brandstoffenhandelaars intussen moeten betalen om diesel of stookolie in te slaan, ligt momenteel hoger dan de maximumprijs die ze mogen aanrekenen aan de klanten. Ze moeten met andere woorden met verlies werken. Dat klaagt Brafco, de federatie van brandstoffenhandelaars, maandag aan.

De maximumprijs geldt alleen voor de laatste schakel in de keten, met name de pomphouders en de stookolieverdelers. Maar het probleem is dat die maximumprijs met vertraging de evolutie van de olieprijzen op de internationale markten volgt. Dat betekent dat de eerste schakels - petroleummaatschappijen, invoerders en groothandelaars - de stijging van de wereldmarktprijzen onmiddellijk kunnen doorrekenen, terwijl de pomphouder of stookolieverdeler zich moet houden aan de maximumprijzen.

Het gevolg is dat leveranciers van stookolie bijvoorbeeld, volgens Johan Mattart van Brafco momenteel 15 tot 16 cent per liter meer moeten betalen om stookolie in te slaan dan de maximumprijs die ze mogen aanrekenen aan de klanten. "Ze moeten nu ofwel de maximumprijzen respecteren en dus met verlies verkopen - wat bij wet verboden is -, ofwel moeten ze verkopen boven de officiële maximumprijs, maar ook dat is niet toegelaten", zegt Mattart. Een derde optie is om het tankstation tijdelijk te sluiten of geen stookolie meer te leveren, 'maar niemand wil zijn klanten in de steek laten'.

Voor Brafco is het tijd om de maximumprijzen af te schaffen. De federatie pleit voor een systeem van richtprijzen, zoals in Nederland. Dat zou wel betekenen dat de prijs die de consumenten betalen voor stookolie of diesel, op dit moment hoger zou liggen dan de maximumprijs.

