Benzine tanken wordt vanaf morgen/dinsdag duurder, zo maakte de federale overheidsdienst Economie bekend.

De maximumprijs voor een liter benzine 95 (E10) stijgt met 3,1 eurocent tot 1,9080 euro. Voor benzine 98 (E5) stijgt de prijs met een kleine 0,3 eurocent tot maximaal 2,1020 euro per liter.

Ook stookolie wordt een klein beetje duurder: +0,5 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de schommelingen op de internationale markten voor olieprijzen of biocomponenten, zo luidt het.

