Benzine tanken wordt donderdag iets goedkoper.

Wie donderdag benzine tank, betaal voor het type 95 (E10) 2 cent minder tot 1,36 euro per liter. Dat meldt de Algemene Directie Energie van de FOD Economie woensdag.

Ook de prijs van benzine 98 (E5) daalt. Aan de pomp zal de autobestuurder maximaal 1,4260 euro per liter betalen. Dat is een daling met 2,3 cent.

De prijsdalingen zijn het gevolg van de schommelingen van de prijzen op de oliemarkten en van de biocomponenten in de brandstoffen.

Wie donderdag benzine tank, betaal voor het type 95 (E10) 2 cent minder tot 1,36 euro per liter. Dat meldt de Algemene Directie Energie van de FOD Economie woensdag.Ook de prijs van benzine 98 (E5) daalt. Aan de pomp zal de autobestuurder maximaal 1,4260 euro per liter betalen. Dat is een daling met 2,3 cent. De prijsdalingen zijn het gevolg van de schommelingen van de prijzen op de oliemarkten en van de biocomponenten in de brandstoffen.