De prijs van benzine gaat vrijdag 10 juli de hoogte in. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Wie morgen aan de pomp tankt, betaalt voor benzine 95 (E10) maximaal 1,38 euro, een stijging met 1,7 cent.

Ook de prijs van benzine 98 (E5) stijgt met 1,7 cent. Hier komt de maximumprijs van de brandstof vrijdag op 1,449 euro.

Ook wie met een dieselwagen rijdt, betaalt sinds gisteren meer aan de pomp. Woensdag ging de maximumprijs voor een liter diesel met 3,2 cent hoger tot 1,3840 euro.

De hogere brandstofprijs is het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten of de biocomponenten in de brandstof op de internationale markten.

