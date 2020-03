Diesel en benzine tanken wordt woensdag fors goedkoper. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Benzine wordt 12 procent goedkoper, diesel 6,5 procent.

De maximumprijs van een liter benzine 95 (E10) zakt 11,4 cent per liter tot 1,30 euro per liter. Het is van maart 2016 geleden dat benzine zo goedkoop was. Voor diesel (B7) gaat er 9,4 cent af, tot een maximumprijs van 1,3450 euro per liter: het goedkoopst sinds oktober 2017. De grote prijsdalingen zijn 'vrij uniek', luidt het bij de Belgische Petroleum Federatie.

De maximumprijs van benzine 98 (E5) zakt 12,5 cent per liter tot 1,3740 euro per liter.

Ook huisbrandolie (gasolie verwarming) wordt goedkoper. Vanaf een bestelling van 2.000 liter daalt de maximumprijs 5,15 cent tot 0,4550 euro per liter.

Aanleiding voor de daling is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten. De olieprijzen crashten maandag en zakten met ongeveer een vijfde.

