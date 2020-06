Benzine en diesel tanken wordt dinsdag duurder, net als huisbrandolie inslaan. Dat meldt de FOD Economie - Algemene Directie Energie maandag.

Wie dinsdag brandstof aan de pomp tankt, betaalt voor benzine 95 (E10) maximaal 1,3330 euro per liter, een stijging met 3,2 eurocent. Benzine 98 (E5) kost dan maximaal 1,4180 euro per liter, een stijging met 3,4 eurocent. Voor diesel (B7) stijgt de maximumprijs tot 1,3390 euro per liter, een toename met 2,9 eurocent. Voor huisbrandolie stijgt de maximumprijs voor bestellingen van meer dan 2.000 liter tot 0,4304 euro per liter, een toename met 2,35 eurocent. Voor bestellingen van minder dan 2.000 liter moet vanaf dinsdag maximaal 0,4603 euro per liter betaald worden, een stijging met eveneens 2,35 eurocent. De prijsstijgingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.