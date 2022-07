Benzine, diesel en stookolie worden vanaf zaterdag/morgen goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vooral de prijs van diesel daalt sterk, met meer dan 6 cent per liter.

De maximumprijs van diesel (B7) bedraagt vanaf zaterdag 2,0170 euro per liter (-6,2 cent). Een liter benzine 95 (E10) mag nog maximaal 1,9130 euro kosten (-1,8 cent), een liter benzine 98 (E5) 2,1450 euro (-2,2 cent). En ook wie LPG tankt, betaalt vanaf zaterdag minder: maximaal 0,7400 euro per liter (-3,4 cent).

Ook de maximumprijs van stookolie daalt zaterdag, met ruim 4 cent. Wie minstens 2.000 liter bestelt, betaalt maximaal 1,2181 euro per liter.

De prijswijzigingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.

De maximumprijs van diesel (B7) bedraagt vanaf zaterdag 2,0170 euro per liter (-6,2 cent). Een liter benzine 95 (E10) mag nog maximaal 1,9130 euro kosten (-1,8 cent), een liter benzine 98 (E5) 2,1450 euro (-2,2 cent). En ook wie LPG tankt, betaalt vanaf zaterdag minder: maximaal 0,7400 euro per liter (-3,4 cent). Ook de maximumprijs van stookolie daalt zaterdag, met ruim 4 cent. Wie minstens 2.000 liter bestelt, betaalt maximaal 1,2181 euro per liter. De prijswijzigingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.