De Belgische tienjaarsrente zit dinsdag in de lift op de financiële markten. Rond 16 uur staat de teller op -0,092 procent. Nog steeds negatief, maar wel het hoogste niveau sinds begin juli vorig jaar.

Grosso modo zit de Belgische langetermijnrente sinds medio december in een opwaartse golf. Het dal lag toen lager dan -0,4 procent. Zeker in februari accelereerde de stijging. Ook dinsdag was dat het geval, met een stijging van bijna 6 basispunten.

Meer algemeen weegt de rijzende rente momenteel, samen met hogere grondstofprijzen, op de technologieaandelen. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq vermagerde maandag nog 2,5 procent, en dinsdag stonden voor aanvang van de handel de futures in de min (-1,7 procent). Tesla bijvoorbeeld verloor 5 procent in de voorbeurse handel.

Ook na de openingsbel hield dit beeld aan. Techfondsen gingen opnieuw hard omlaag, nu het rendement op staatsobligaties de laatste weken hard is gestegen. Daardoor slaat de twijfel toe of de technologiebedrijven, die fors in waarde zijn gestegen, niet te duur zijn geworden.

Apple, het zwaargewicht van de techgraadmeter Nasdaq, verloor 2,3 procent. Techgiganten Amazon, Google-moeder Alphabet en Microsoft gaven tot ruim 2 procent prijs. De Nasdaq zelf verloor 2,5 procent tot 13.169 punten. Ook in Europa wegen de techaandelen op de beurs.

