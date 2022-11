In het derde kwartaal van 2022 is de Belgische economie gekrompen met 0,1 procent tegenover het tweede kwartaal. De economen van de vier Belgische grootbanken verwachten ook in het vierde kwartaal een krimp, waardoor België officieel in een recessie terechtkomt.

"De Belgische economie zal door een technische recessie gaan", denkt Hans Dewachter, de hoofdeconoom van KBC. Dat wil zeggen: een negatieve groei in minstens twee opeenvolgende kwartalen. "We zitten er al middenin." Volgens de eerste schattingen is de Belgische economie al licht gekrompen in het derde kwartaal. Volgens Véronique Goossens, de hoofdeconoom van Belfius, zal de vertraging, die we al in het derde kwartaal zagen, in het vierde kwartaal nog sterker doorzetten.

Peter Vanden Houte (ING België), Sylviane Delcuve (BNP Paribas Fortis) en Véronique Goossens verwachten een herstel te zien in de loop van het tweede kwartaal van 2023, samen met de komst van warmer weer.

Dewachter ziet het herstel iets later inzetten: "Vanaf het derde kwartaal van 2023 verwachten we weer een relatief traag groeiende economie te zien. We zien dat consumenten nu al besparen op bepaalde uitgaven, zoals restaurant- of bioscoopbezoeken. De vraag slabakt. Maar je moet je daar geen toestanden uit de jaren zeventig bij voorstellen. Wij gaan uit van een tijdelijk stagflatiescenario", sust Dewachter. Stagflatie is de combinatie van een hoge inflatie en een stagnerende economie.

Volgend jaar

De groeiprognoses voor heel 2023 variëren van -0,4 procent tot 0,1 procent. "Voor heel 2023 houden we rekening met een negatieve groei van 0,4 procent", zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. "We verwachten volgend jaar nog 0,1 procent groei in België en een nulgroei in de eurozone", spreekt Véronique Goossens hem tegen. "Een technische recessie, maar geen jaarkrimp. Mocht de arbeidsmarkt, die nog steeds erg sterk is, verzwakken, dan zullen we dat beeld moeten bijstellen."

Sylviane Delcuve, senior economist van BNP Paribas Fortis, verwacht dat de inflatie in de eurozone in de eerste maanden van 2023 zal afnemen. Ze kijkt daarvoor vooral naar de grootste grondstoffenslokop ter wereld. "Door de economische vertraging in China zijn de prijzen van allerlei grondstoffen en scheepvaarttarieven aan het zakken. De Chinese leider Xi Jinping heeft ook niet de ambitie om de Chinese economie opnieuw zo sterk te doen groeien als vroeger."

"De Belgische economie zal door een technische recessie gaan", denkt Hans Dewachter, de hoofdeconoom van KBC. Dat wil zeggen: een negatieve groei in minstens twee opeenvolgende kwartalen. "We zitten er al middenin." Volgens de eerste schattingen is de Belgische economie al licht gekrompen in het derde kwartaal. Volgens Véronique Goossens, de hoofdeconoom van Belfius, zal de vertraging, die we al in het derde kwartaal zagen, in het vierde kwartaal nog sterker doorzetten.Peter Vanden Houte (ING België), Sylviane Delcuve (BNP Paribas Fortis) en Véronique Goossens verwachten een herstel te zien in de loop van het tweede kwartaal van 2023, samen met de komst van warmer weer.Dewachter ziet het herstel iets later inzetten: "Vanaf het derde kwartaal van 2023 verwachten we weer een relatief traag groeiende economie te zien. We zien dat consumenten nu al besparen op bepaalde uitgaven, zoals restaurant- of bioscoopbezoeken. De vraag slabakt. Maar je moet je daar geen toestanden uit de jaren zeventig bij voorstellen. Wij gaan uit van een tijdelijk stagflatiescenario", sust Dewachter. Stagflatie is de combinatie van een hoge inflatie en een stagnerende economie.De groeiprognoses voor heel 2023 variëren van -0,4 procent tot 0,1 procent. "Voor heel 2023 houden we rekening met een negatieve groei van 0,4 procent", zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. "We verwachten volgend jaar nog 0,1 procent groei in België en een nulgroei in de eurozone", spreekt Véronique Goossens hem tegen. "Een technische recessie, maar geen jaarkrimp. Mocht de arbeidsmarkt, die nog steeds erg sterk is, verzwakken, dan zullen we dat beeld moeten bijstellen."Sylviane Delcuve, senior economist van BNP Paribas Fortis, verwacht dat de inflatie in de eurozone in de eerste maanden van 2023 zal afnemen. Ze kijkt daarvoor vooral naar de grootste grondstoffenslokop ter wereld. "Door de economische vertraging in China zijn de prijzen van allerlei grondstoffen en scheepvaarttarieven aan het zakken. De Chinese leider Xi Jinping heeft ook niet de ambitie om de Chinese economie opnieuw zo sterk te doen groeien als vroeger."