Het vertrouwen van de Belgische consument is in januari iets verbeterd tegenover december vorig jaar, maar het sentiment blijft negatief. Het is al van oktober 2018 geleden dat het consumentenvertrouwen nog eens positief was, blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank.

De indicator van het consumentenvertrouwen kwam in januari uit op -6, tegen -8 in december. De voorbije maanden wisselden verbeteringen en verzwakkingen elkaar af. Met -6 zijn de consumenten wel iets positiever gestemd dan gemiddeld: sinds 1990 stond het consumentenvertrouwen gemiddeld op zowat -6,5.

Ten opzichte van december bleken de consumenten in januari de macro-economische vooruitzichten iets gunstiger in te schatten. Ze zijn iets minder pessimistisch over de algemene economische situatie voor de volgende maanden, en ze zijn minder bezorgd over een stijging van de werkloosheid in de komende twaalf maanden.

Op persoonlijk vlak plannen de gezinnen de komende maanden aanzienlijk meer te sparen. Daarnaast verwachten ze, voor de derde maand op rij, een status quo van hun financiële situatie.

