België krijgt mogelijk 1,35 miljard euro minder relancegeld van Europa dan aanvankelijk voorzien. Reden is de economische groei, die sterker uitvalt dan verwacht, laat staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) dinsdag weten. Het definitieve bedrag wordt pas in juni 2022 vastgelegd, maar als het lager uitvalt 'zal dat effect hebben op alle overheden', zegt de staatssecretaris. 'Het heeft weinig zin om daar flauw over te doen.'

Om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden tuigde de Europese Commissie in de zomer van 2020 een coronaherstelfonds van 750 miljard euro op. De faciliteit voor herstel en veerkracht, of RRF, is daarin de belangrijkste portefeuille. Ze omvat ruimt 337 miljard euro aan subsidies en nog eens 360 miljard aan goedkope leningen. Dat geld wordt over de lidstaten verdeeld volgens een specifieke verdeelsleutel. België kan rekenen op iets meer dan 5,9 miljard euro.

Maar dat bedrag zou lager kunnen uitvallen, waarschuwt staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker dinsdag. Volgens de laatste berekeningen van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, op basis van de herfstraming van de Europese Commissie, moet België het met 4,55 miljard euro doen.

Bijkomende impact

Dat heeft alles te maken met de Belgische economische groei, die sterker uitvalt dan verwacht. De Europese Commissie stuurt de bedragen voor de lidstaten onder meer aan de hand van die groei bij, zegt De Bleeker: 30 procent van de verdeling van het bedrag is gebaseerd op de werkelijke economische groei in 2020 en 2021.

Hoeveel relancegeld de lidstaten effectief krijgen wordt pas in juni volgend jaar definitief vastgelegd. Het bedrag kan dus nog wijzigen, onder meer door bijkomende impact van de coronapandemie op de groei. De Bleeker noemt het wel 'cruciaal' om de cijfers nauwlettend te blijven opvolgen. Als de RRF-middelen effectief lager uitvallen, heeft dat een impact op zowel de federale overheid als de deelstaten, waarschuwt ze. 'Het heeft weinig zin om daar flauw over te doen.'

Mogelijk moet staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) zijn relanceplannen dus bijstellen. Dat geldt ook voor de andere regeringen in het land. Maar 'uitdagingen zijn er om aan te gaan', zegt De Bleeker. 'De verschillende regeringen in ons land zullen moeten kijken hoe ze de beschikbare relancemiddelen zo goed en gericht mogelijk inzetten.'

