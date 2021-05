De gemiddelde Belg heeft 55,60 euro cash geld in zijn portefeuille zitten. Dat blijkt uit onderzoek van bankenfederatie Febelfin, Mastercard, Visa, Worldline en de VUB. Voor de coronacrisis was dat nog 61,20 euro.

Het aantal cashbetalingen is sterk afgenomen tijdens de pandemie. De studie heeft het over een daling van 39 procent op een jaar tijd.

Contactloos betalen heeft dan weer enorm aan populariteit gewonnen. De banken trokken de limieten voor zulke betalingen zonder pincode op zodat bedragen tot 50 euro zonder code kunnen worden afgerekend.

Cash is nog het favoriete betaalmiddel van 13 procent van de ondervraagden. Voor de crisis was dat nog 16 procent. Opvallend: de leeftijdscategorie die het minst (9 procent) van cash houdt, is de groep 65- tot 74-jarigen.

