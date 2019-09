Bij BNP Paribas Fortis en Argenta is een op de vijf woonkredieten in 2019 een herfinanciering. Dat betekent dat de kredietnemer een bestaand krediet inruilt voor een nieuw krediet met een lagere jaarlijkse rente.

Max Jadot, de CEO van BNP Paribas Fortis, liet zich in een interview met Trends ontvallen dat er in 2019 opnieuw massaal veel Belgen de rente op hun woonkrediet proberen te heronderhandelen. "We hebben een eerste golf van herfinancieringen gekend twee à drie jaar geleden. Vandaag is er een tweede golfaan de gang", zegt Jadot.

