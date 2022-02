De markt van het consumentenkrediet in België had vorig jaar nog altijd te lijden onder de coronacrisis. Het aantal kredieten op afbetaling lag in 2021 vijf procent onder het niveau van 2020 en zelfs 21 procent lager dan het niveau van 2019, voor er sprake was van corona. Dat blijkt uit jaarcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet, die dinsdag gepubliceerd werden door Febelfin. Positief is dat de achterstallige betalingen ook afnemen.

Een consumentenkrediet is een lening om een uitgave te financieren waarvoor men niet over voldoende eigen middelen beschikt, zoals de aankoop van een wagen of koelkast, maar ook voor een renovatie, een feest of zelfs een reis. Het gaat om relatief kleine bedragen, die op vaste tijdstippen -doorgaans maandelijks- worden terugbetaald.

Volgens Febelfin is het aantal kredieten voor de aankoop van een nieuwe wagen in 2021 met 17 procent gedaald tegenover 2020, tot 123.000. Tegenover 2019 is er zelfs een daling met 36 procent. Er was het effect van de leveringsproblemen met nieuwe voertuigen, maar ook van gewijzigde consumptiegewoonten. Een auto wordt minder frequent gebruikt door het telewerk en veel Belgen aarzelen over welk type auto ze zouden kopen (verbrandingsmotor, hybride of elektrisch) en stellen de aankoop liever uit. Kredieten voor de aankoop van een tweedehandsvoertuig stegen licht (+7 % tot 112.000) tegenover 2020.

Ook voor andere soorten aankopen, zoals huishoudelijke apparaten en meubilair, werd een daling van 16 procent vastgesteld ten opzichte van 2020 en van 25 procent ten opzichte van 2019, tot 168.000 kredieten. Het aantal verrichtingen op afbetaling zonder specifiek doel (165.000) is met 13 procent gestegen ten opzichte van 2020, maar ligt nog steeds 20 procent onder het in 2019 geregistreerde aantal.

Renovaties

Alleen de consumentenkredieten voor onroerende doeleinden, met name voor renovatie, zijn gestegen: met 14 procent tegenover 2020 en ook met 10 procent tegenover 2019, tot 40.000 renovatieleningen. Energiebesparende investeringen lagen wel lager dan tijdens het recordjaar 2020. Febelfin merkt op dat ook de hypothecaire kredieten weer op het niveau van voor de coronapandemie liggen.

Positief is dat de terugbetaling van het consumentenkrediet minder hapert, en dat ondanks de coronacrisis. Voor het vijfde jaar op rij daalde het aantal achterstallige betalingen, met 5 procent tegenover 2020 en zelfs met 9 procent tegenover 2019.

In 2021 bedroegen de uitstaande verrichtingen op afbetaling ongeveer 22,5 miljard euro voor een totaal aantal van ongeveer 2,2 miljoen kredieten.

