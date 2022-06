De Zwitserse centrale bank verrast donderdagochtend met een renteverhoging. De Amerikaanse centrale bank trok woensdagochtend de rente meer op dan aanvankelijk aangekondigd. De strijd tegen de inflatie wordt zowat overal ter wereld opgedreven. De Europese Centrale Bank moet tegelijkertijd alles uit de kast halen om de oplopende renteverschillen tussen de zwakke en de sterke landen in toom te houden.

De Europese beurzen verloren donderdag 2 à 3 procent verlies. Vooral de cyclische en de technologieaandelen incasseren. Dat verklaart waarom de Nederlandse technologierijke AEX-index meer afziet dan de Franse CAC40. BESI of BE Semi Conductors is de grootste daler van de dag met een verlies 11,5 procent en sectorgenoot ASMI verloor 8,6 procent. Prosus, de holding boven Tencent, kwam woensdagavond nog met een half positieve-half negatieve winstwaarschuwing maar verloor even goed 5,6 procent. De farma- en telecomsector bleven het beste overeind.Het is deze week duidelijk al centrale banken wat de klok slaat. De centrale bankiers dicteren de richting van de aandelen- én obligatiemarkten. Met hun renteverhogingen maken zij het leven zuur van zowel aandelen- als obligatiebeleggers, maar zij doen dat natuurlijk om de oplopende inflatie te beteugelen. Die maakt geld steeds minder waard. Landen die niet mee doen met de verstrakking van het monetaire beleid - en dus het duurder maken van krediet - zien hun munt kelderen en zien de financiële schietkracht van gezinnen en bedrijven afnemen.Woensdag was er nog opluchting bij beleggers, toen de Europese Centrale Bank (ECB) een noodbijeenkomst bijeenriep om te voorkomen dat landen met veel schulden, zoals Italië, opnieuw de speelbal van de markten zouden worden zoals het geval was tijdens de schuldencrisis in 2011 en 2012. De Italiaanse rente dreef de voorbije weken en maanden steeds verder af van de Duitse rente. Woensdagavond gingen de Amerikaanse beurzen nog vlotjes hoger na de beslissing van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, om de rente met 0,75 procentpunt te verhogen, in plaats van de eerder aangekondigde 0,5 procentpunt. Het is geleden van 1994 dat de Fed nog zo'n grote rentestap nam. Het gaat om het aloude 'buy the rumor, sell the news'-fenomeen. Beleggers speculeerden al op die verhoging met 0,75 procentpunt in de week voor de bijeenkomst van het rentebepalende Federal Open Market Committee (FOMC), nadat vorige vrijdag was gebleken dat de inflatie was opgelopen tot 8,6 procent, het hoogste peil in meer dan veertig jaar. Ook in juli zou er nog eens 0,75 procent kunnen bij komen, maar het kan ook 0,5 procent zijn.De Fed verraste beleggers niet meer, maar de Schweizerische Nationalbank (SNB) donderdagochtend des te meer. Eerder deze week zei de Zwitserse bank UBS nog dat ze pas in september een renteverhoging verwachtte. Al durfde UBS niet volledig uit te sluiten dat er al in juni actie zou worden ondernomen. De Zwitserse centrale bank heeft de rente met een half procentpunt verhoogd van -0,75 naar -0,25 procent. Het is de eerste renteverhoging in 15 jaar. De beslissing resoneert meteen in de wisselkoersen, waar de Zwitserse frank verstevigt ten opzichte van andere munten. Het inspireert de analisten van Deutsche Bank om een nota over de Zwitserse frank te titelen "Better than gold". "We verwachten dat de Zwitserse frank de aanval richting pariteit met de euro inzet de komende dagen", klinkt het. Dat zou willen zeggen dat beleggers binnenkort 1 euro voor 1 Zwitserse frank betalen, in plaats van de 0,98 euro vandaag en de 0,96 euro die ze gisteren veil hadden voor 1 frank. "Wij herhalen ons standpunt dat de Zwitserse frank de beste bescherming biedt bij wereldwijde staglatie." Stagflatie is de gevaarlijke combo van stagnerende economische groei met hoge inflatie.De Bank of England neemt niet deel aan het opbod van de voorbije week, maar kondigde donderdagmiddag wel de vijfde renteverhoging met 0,25 procentpunt op rij aan. De Britse beleidsrente staat nu op 1,25 procent. Drie van de negen bestuurders van de Bank of England waren voorstander van een renteverhoging met 0,5 procentpunt.Het is nu nog uitkijken of de Japanse centrale bank morgen de trend naar boven volgt, want ook daar staat de nationale munt onder druk zoals in Zwitserland het geval was.