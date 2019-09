"Al bijna een jaar weet de S&P500-index geen nieuwe piek meer te bereiken tegenover de goudprijs", zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, is er met haar renteverlaging niet in geslaagd Wall Street nieuwe records te laten optekenen voor de indices, op de eerste plaats de breed gevolgde Standard&Poor's500-index. Door de anticipatie op een tweede renteverlaging dit jaar werden wel de piekniveaus uit juli bereikt, maar een doorbraak van de referentie-index voor de beurs van New York wist een verdeelde Fed niet tot stand te brengen. De economische indicatoren vallen nog altijd tegen. De Amerikaanse president Donald Trump komt p...