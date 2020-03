De uitbraak van covid-19 of het coronavirus in China en de recente verspreiding wereldwijd heeft de beurzen dan toch op zwaar verlies gezet in 2020. En bij elke serieuze beursdaling stijgt het aantal vragen niet met 10 of 20 procent, maar met 100 tot 200 procent.

De mails, telefoons,... kunnen altijd in twee uitersten worden opgedeeld. Enerzijds zijn er de paniekoproepen van aandelenbeleggers die op het punt staan zo niet alles dan toch veel van hun aandelenportefeuille te verkopen. Anderzijds heb je de 'bodemvissers', beleggers die van de situatie op de beurzen willen profiteren om koopjes te doen. Het klinkt waarschijnlijk heel vreemd, maar eigenlijk moeten we beide categorieën adviseren werkloos te blijven.We hebben al aangegeven dat er geen reden tot paniek is. We verwachten dat we de piek op de aandelenmarkten nog niet hebben gezien. Ook in het verleden hebben andere virussen, zoals SARS en ebola, de beurzen flink onderuitgehaald, maar dat was een tijdelijk fenomeen. Bekeken uit het perspectief vanaf maart 2009 was de duik van eind februari niet meer dan een correctie, maar dan wel eentje van een zelden geziene brutaliteit, waarbij indexen in amper één week 10 tot 15 procent verloren. Dat zie je doorgaans maar één of enkele keren in een decennium.Maar helemaal ongewoon is zo'n forse terugval nu ook weer niet in de laatste fase van een stierenmarkt. We zien er een bevestiging in van onze overtuiging dat we aan de laatste klim bezig zijn. Op dat gebied wijzigen we onze opinie niet. De kans dat de S&P500-index nog de 4000 punten haalt aan het eind van deze langdurige stierenmarkt is niet verminderd. De laatste klim is altijd de heftigste: de meest forse maar ook de meest volatiele, met tussendoor ook brutale dalingen.De bodemvissers mogen zich evenmin in de handen wrijven. De eerste reactie van de aandelenmarkten na de dramatische week was een spectaculair herstel van afgerond 5 procent op Wall Street. De verwachte ingreep van de centrale banken kwam er. Zoals de markt had ingecalculeerd, verlaagde de Federal Reserve de basisrente met 50 basispunten (0,5%) tot 1,25 procent. Maar de Amerikaanse centrale bank had waarschijnlijk niet verwacht dat in reactie op haar beslissing de Amerikaanse beursindexen die sessie 3 procent in het rood zouden eindigen.Het is typerend van wat we de komende weken nog mogen verwachten. De komende dagen en weken zullen de beurzen nog flink op en neer gaan. Turbulentie op de financiële markten van de krokusvakantie tot minstens Pasen. Zolang de dreiging dat het nieuwe coronavirus kan uitgroeien tot een pandemie aanwezig is, zal de rust op de aandelenmarkten niet weerkeren. Maandenlang (75 beurssessies) daalden de belangrijkste beursindexen op Wall Street geen enkele keer met meer dan 1 procent. De voorbije dagen zouden beleggers blij geweest zijn dat de terugval 'slechts' 1 procent bedroeg. Ook de komende weken verwachten we minstens één forse daling per week, tot het ernaar uitziet dat covid-19 onder controle is. Dat betekent ook dat we nog niet overtuigd zijn dat de indexen eind februari al hun dieptepunt hebben bereikt en dat we in maart of april - misschien zelfs mei - niet nog lager zullen gaan. De ultieme koopjesjacht lijkt ons niet voor vandaag te zijn.Lees ookIvan Van de Cloot (Itinera): 'Economen onderschatten impact coronavirus'