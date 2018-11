Zo vindt u als belegger nog regelmatige inkomsten

De aandeelhouders van AB InBev krijgen voor het boekjaar 2018 nog maar de helft van het dividend van het boekjaar 2017. Nochtans was het een expliciete doelstelling van de bierbrouwer om zijn aandeelhouders te voorzien van een groeiende stroom aan dividenden. De voorbije weken hadden verschillende analisten de brouwer opgeroepen het geld op zak te houden of het te gebruiken om zijn schulden terug te betalen. AB InBev reageerde door het interim-dividend, dat het sinds 2013 elk jaar in november uitkeert, te laten zakken van 1,6 naar 0,8 euro bruto. Het slotdividend, dat normaal begin mei op de rekening komt, halveert van 2 naar 1 euro.

