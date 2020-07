'Een holding als eerste aankoop is een goed begin', en enkele andere tips voor beginnende beleggers van Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Het is verrassend en heel verheugend nieuws dat Belgen in het eerste kwartaal, in volle coronacrisis, voor een recordbedrag van 3,5 miljard euro aan beursgenoteerde aandelen hebben gekocht. Dat is het hoogste bedrag sinds 1999, het begin van de statistieken. Beleggers hebben van de zware terugval in maart geprofiteerd om te kopen. Daarbij is het extra verheugend dat ook jonge mensen de weg naar de beurs blijken gevonden te hebben. Dat was de voorbije jaren ondanks de extreem lage rente veel te weinig gebeurd. Daarover verschenen zelfs enkele verhalen in de kranten. Dat hebben we al lang niet meer gezien. Het zijn leuke verhalen, al merkten we meteen een aantal beginnersfouten op. Om ongelukken te vermijden op de beurs die uw rendement serieus kunnen schaden, houdt u het best rekening met de volgende tips. We kunnen het niet genoeg beklemtonen hoe belangrijk het is er zo vroeg mogelijk aan te beginnen. Aandelen brengen gemiddeld meer op dan obligaties en liquiditeiten: gemiddeld 8 tot 9 procent de voorbije eeuw tegenover respectievelijk 5 tot 6 en 2 tot 3 procent. Op jaarbasis is dat verschil niet zo indrukwekkend, maar dat wordt het wel als het gaat over een periode van dertig of veertig jaar in plaats van slechts tien jaar. Bovendien is dat superieure rendement enkel gegarandeerd op de lange termijn. Van jaar tot jaar kunnen de beurzen alle kanten uit, zoals dit beursjaar.Uw aankopen juist timen is zeer moeilijk, zeker voor een beginnende belegger. Maar als je er op tijd aan begint, speelt de timing nauwelijks een rol. Op één cruciale voorwaarde: je moet de aankopen spreiden in de tijd. In de verhalen die we hebben gelezen, zagen we dat het beschikbare bedrag meteen volledig werd belegd. Het afgelopen kwartaal bleek dat correct, maar er was vaak slechts een beleggingshorizon van enkele jaren. Beleggen in aandelen is een marathon lopen, geen spurt trekken. Om alle beursstormen te doorstaan, is er maar één gouden beleggingsregel. Op vaste tijdstippen voor hetzelfde bedrag - bijvoorbeeld 500 euro per maand of 1000 euro per kwartaal - beleggen, los van de toestand op de beurzen.Een typische beginnersfout is dat mensen vaak gericht zijn op spektakelaandelen die fors bewegen. Maar dat zijn risicovollere aandelen, die doorgaans enige ervaring vereisen. Om dat gebrek aan ervaring en het gebrek aan mogelijkheid om te spreiden in het begin op te vangen, is de eerste aankoop het best een holding zoals Ackermans & van Haaren, Brederode, GBL of Sofina.Daar zijn heel ervaren teams aan het werk, die hun beleggingsportefeuille goed hebben gespreid. Bovendien deden ze het de voorbije decennia allemaal veel beter dan de Bel-20 en geven ze minstens een stabiel dividend, waarvan beginnende beleggers het belang in het totaalrendement vaak zwaar onderschatten. Een holding als eerste aankoop is een goed begin.