Voor de kleine portemonnee is gespreid beleggen in aandelen of obligaties niet altijd vanzelfsprekend. De beleggingsplannen van de banken laten toe kleine bedragen te investeren.

Ongeveer alle banken hebben vandaag een oplossing om druppelsgewijs in fondsen te beleggen. Het grote voordeel van die beleggingsplannen is dat de stortingen automatisch gebeuren. Niemand weet wanneer de beurzen zullen pieken of hun bodem bereiken. Door regelmatig geld bij te storten betalen beleggers af en toe te veel voor de onderliggende beleggingen en af en toe te weinig. Wie iedere keer hetzelfde bedrag investeert, koopt meer deelbewijzen van de fondsen als ze in waarde zijn gedaald en minder als ze in waarde zijn gestegen. Internetbanken als MeDirect en Keytrade Bank, maar ook Crelan, Beobank, Deutsche Bank en Nagelmackers bieden met hun fondsenplan toegang tot aandelen-, obligatie- of gemengde fondsen van bekende, externe vermogensbeheerders. Keyplan van Keytrade Bank en MeGlobal en Duurzaam MeGreen van MeDirect rekenen geen kosten aan voor het plan. Keytrade rekent enkel bij een uitstap binnen de vijf jaar 9,95 euro aan per fonds. Bij MeDirect moet de eerste storting minimaal 2.500 euro bedragen. Daarna kunt u 100 euro per maand bijstorten. De grootbanken hebben vaak enkel eigen fondsen of fondsen van de exclusieve partner voor vermogensbeheer in hun gamma. ING België heeft een beperkt aantal externe partners. Banken die enkel met eigen fondsen werken, kunnen de kosten van het plan in theorie laag of gratis houden en hoge beheersvergoedingen uit de fondsen halen. Het minimumbedrag ligt doorgaans laag. Bij KBC kunt u zelfs beleggen met uw wisselgeld. Klanten kiezen ervoor dat elke betaling wordt afgerond naar de volgende euro. Die afrondingen worden in een beleggingsplan gestort. Dat levert volgens KBC gemiddeld een maandelijkse belegging van om en bij 20 euro op. Bij de gewone beleggingsplannen volstaat meestal 25 euro per storting. Bij BNP Paribas Fortis ligt het minimum op 30 euro, bij Nagelmackers en VDK op 50 euro en bij Deutsche Bank op 100 euro. Bij sommige banken moet u elke maand geld storten, andere laten ook toe om één keer per kwartaal of per jaar een som opzij te zetten. Sommige banken verkiezen dat klanten naar het kantoor komen voor een spaarplan. Bij KBC en de zusterbank CBC is er bij een rechtstreeks contact met een medewerker keuze tussen een duizendtal fondsen om in het spaarplan te selecteren. Online is er minder keuze. De tarieven van de spaarplannen zijn soms ver te zoeken op de websites van de banken. Beleggers kunnen ook kiezen voor beursgenoteerde beleggingsfondsen (ETF's) of trackers. Vaak zijn de kosten op het niveau van de trackers heel laag. Bij Easyvest betalen klanten 1 procent per jaar om 5.000 euro over twee trackers te verdelen: een wereldwijde aandelentracker en een Europese obligatietracker. Naarmate beleggers meer geld aan Easyvest toevertrouwen, daalt die fee. Bij Matti, de beleggingsassistent van Bolero, betalen klanten eveneens 1 procent per jaar voor een beheer met trackers. De minimuminleg bedraagt 1.000 euro.