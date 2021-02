De prijs voor zilver is na dagen van stijgingen aanzienlijk gedaald. Een troy ounce (31,1 gram) kostte dinsdagvoormiddag nog 27,56 dollar, ruim 5 procent minder dan maandagavond.

Zilver was de week begonnen aan meer dan 30 dollar, en bereikte zelfs de hoogste waarde sinds begin 2013. Het leek erop dat het edelmetaal in het vizier was gekomen van speculerende beleggers.

Beurswaarnemers zagen de prijsstijging, die vorige donderdag was begonnen, als een initiatief van samenwerkende beleggers die zich organiseren op internetfora. Eerder deden die particuliere beleggers de aandelen van winkelketen Gamestop en bioscoopgroep AMC de hoogte in gaan.

Lees ook: Hoe de Robinhoods van Wall Street de rijken nog rijker maken

Zilver was de week begonnen aan meer dan 30 dollar, en bereikte zelfs de hoogste waarde sinds begin 2013. Het leek erop dat het edelmetaal in het vizier was gekomen van speculerende beleggers. Beurswaarnemers zagen de prijsstijging, die vorige donderdag was begonnen, als een initiatief van samenwerkende beleggers die zich organiseren op internetfora. Eerder deden die particuliere beleggers de aandelen van winkelketen Gamestop en bioscoopgroep AMC de hoogte in gaan.