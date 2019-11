'Investeerders lopen onterecht in een boog om de edelmetalen heen', zegt Danny Reweghs, directeur strategie bij Inside Beleggen.

De zilvervloot verscheepte in de zestiende en de zeventiende eeuw jaarlijks met een konvooi van schepen kostbaarheden van de Spaanse koloniën naar Spanje. Het ging vooral om zilver. De waarde van het edelmetaal dat werd vervoerd, was gigantisch. Aanvankelijk ging het om zo'n 12 miljoen dukaten (gouden munten van 3,5 gram) per jaar, maar in de zeventiende eeuw liep dat op tot 25 miljoen dukaten. De opbrengst vormde het leeuwendeel van de Spaanse koloniale winst en het zilver was de facto de motor van de wereldhandel.

...