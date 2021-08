Het beurshuis Degroof Petercam deelt het eerste verkoopadvies voor Sofina uit. De analisten vinden dat de beleggers een te hoge premie betalen voor de holding van de familie Boël. De advieswijziging past in een bredere oefening rond de waarderingen van holdings en groeiaandelen.

"Groeiaandelen blijven tot nu toe goed presteren in 2021", stellen de analisten Kris Kippers en Joren Van Aken van Degroof Petercam vast. Groeibedrijven zijn bedrijven waarvan beleggers een bovengemiddelde groei verwachten in de toekomst, maar die vandaag vaak nog maar weinig winst maken. Aan de andere kant van het spectrum staan waarde-aandelen of ondergewaardeerde aandelen van bedrijven die al stevige winsten realiseren, maar daar onvoldoende voor beloond worden door beleggers."Investeringsmaatschappijen zoals Sofina en Brederode, die meer geld geïnvesteerd hebben in technologiebedrijven en groeibedrijven, noteren tegen almaar hogere premies op de intrinsieke waarde van hun beleggingsportefeuille. De waarderingen van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde bedrijven zitten op het hoogste niveau sinds de start van de stierenmarkt meer dan tien jaar geleden", klinkt het verderop in het analistenrapport. Een stierenmarkt is een markt die in een opwaartse trend zit, met vooral stijgende koersen. Een berenmarkt is het tegenovergestelde.De analisten schatten dat het aandeel van Sofina liefst 26 procent meer waard is dan de intrinsieke waarde van zijn beleggingsportefeuille. Sofina ging "van een korting van 15 procent voor de pandemie naar een premie van meer dan 25 procent vandaag", aldus die analisten. En dat vinden ze toch wel een beetje van het goede te veel. Daarom verlagen ze hun advies voor Sofina van 'kopen' naar 'afbouwen'.En daarmee is het eerste verkoopadvies voor Sofina een feit. Dat woog maandag op de koers. Het aandeel verloor 4,6 procent, 600 miljoen euro beurswaarde ging in rook op, maar dinsdag herstelde de holding alweer ietwat van de klap.Lees verder onder de tabelVan Sofina en Brederode is bekend dat ze vooral in private equity investeren. Ook Ackermans & van Haaren en Gimv hebben een stevige portie niet-beursgenoteerde participaties in hun portefeuille. Bij een holding zoals GBL bijvoorbeeld maakt het niet-beursgenoteerde deel van de portefeuille minder dan 10 procent uit. In theorie kunnen beleggers de portefeuille van die holding dus grotendeels kopiëren door zelf aandelen te kopen in beursgenoteerde participaties van GBL, zoals adidas en Lafarge.Met name holdings die beleggers toelaten om in beloftevolle bedrijven te investeren vooraleer ze door het grote publiek ontdekt worden of op de beurs noteren, hebben de voorbije jaren erg aan populariteit gewonnen. Bij Sofina en Brederode is de sprong voorwaarts enorm. In 2008 noteerden beide holdings nog met een korting van 40 procent. Sofina ging sindsdien veel beter communiceren, waardoor de beleggers ontdekten dat de voormalige "schone slaapster" van de beurs een neus heeft voor technologieparels. Sofina kon onder meer naar buiten treden met succesverhalen in India, zoals de vroege investeringen in Flipkart (een concurrent van Amazon) en Byju (een leerapp). Brederode investeert doorgaans via gereputeerde private-equityfondsen.De gemiddelde korting van alle binnen- en buitenlandse holdings die het beurshuis Degroof Petercam volgt, bedraagt 14 procent tegenover het historische gemiddelde van 22 procent. Vooral de kortingen van de investeringsmaatschappijen die in niet-beursgenoteerde bedrijven zitten, zijn sterk verminderd of zelfs omgebogen tot premies.De bomen groeien niet tot in de hemel, en ook aan de rek op de waarderingen van aandelen zit een limiet. De analisten van Degroof Petercam redeneren dat een stijging van de rente mogelijk het einde van het tijdperk van de groeiaandelen zal aankondigen en het begin van het tijdperk van de waarde-aandelen. Het is alleen moeilijk te timen wanneer die ommekeer er komt. Holdings die meer op zoek gaan naar ondergewaardeerde aandelen zullen dan profiteren, en holdings die vooral op zoek gaan naar bedrijven met een bovengemiddelde groei zullen dan van hun voetstuk vallen. Daarbij speelt mee dat een hogere rente er nu voor zorgt dat toekomstige winsten omgerekend naar vandaag minder waard worden.