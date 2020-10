De koers van Barco kreeg een dreun van meer dan 15 procent na een tradingupdate. De grote boosdoener is de coronapendemie: cinema's en vergaderzalen hebben het zwaar te verduren, en de ziekenhuizen stellen hun investeringen uit.

Het aandeel van Barco was een van de absolute uitblinkers van 2019 op Euronext Brussel en onderging daarom ook een aandelensplitsing in zevenen om de liquiditeit van het aandeel te verhogen. Achteraf gezien was dat misschien niet nodig geweest. Want zo geweldig vorig jaar was, zo dramatisch is de koersevolutie in 2020. Na een recordkoers in februari van 35 euro dook het aandeel na de bijzonder teleurstellende tradingupdate over het derde kwartaal onder 15 euro. De koers zit weer op het niveau van 2018.

De grote boosdoener is uiteraard de covid-19-pandemie. Een groot deel van de omzet wordt gerealiseerd in cinema's en vergaderzalen die het door coronavirus zwaar te verduren kregen. Maar de grootste onaangename verrassing van het derde kwartaal was de Healthcare-divisie (radiologie, operatiekwartieren). Die zag de orders nog met 12 procent groeien in de eerste jaarhelft en behoedde het West-Vlaamse technologiebedrijf voor een nog grotere omzetdaling. Daarna stelden de ziekenhuizen hun investeringen uit, waardoor Healthcare een zwakker derde kwartaal had met een omzetcijfer van 59,3 miljoen euro, ver van de analistenconsensus van 73,7 miljoen euro. In de Entertainment-afdeling (digitale cinema, ledmuren voor grote evenementen) zagen we maar een heel bescheiden herstel tegenover het tweede kwartaal. Dat is teleurstellend na de stevige terugval in het eerste halfjaar. Het omzetcijfer van 58,0 miljoen euro bleef ook ver onder de analistenlat (gemiddelde analistenprognose van 70,9 miljoen euro). Gezien de hevige tweede coronagolf moet daar nog niet snel beterschap worden verwacht. De opmars van het Barco-aandeel vorig jaar werd vooral toegeschreven aan het succes van de vergadertool ClickShare, een onderdeel van de Enterprise-afdeling (naast controlekamers). Dat mensen massaal thuis werkten tijdens de lockdown in het voorjaar was een serieuze rem op de verdere ontplooiing van ClickShare. Een lichtpuntje in de cijfers van het derde kwartaal, is dat we in de Enterprise-afdeling een wat ruimer herstel zagen tegenover het tweede kwartaal, maar toch minder sterk dan analisten hadden verwacht. De consensus bedroeg 60,3 miljoen euro en het is 50,0 miljoen euro geworden. Barco kon wel meegeven dat het nieuwste en meer geavanceerde product ClickShare Conference al 22 procent van de ClickShare-omzet uitmaakt. Globaal geeft dat een kwartaalomzet van 167,4 miljoen euro of 99,5 miljoen euro minder (-37%) tegenover dezelfde drie maanden van vorig jaar. Dat is ook 2,4 procent minder dan in het tweede kwartaal en dat is een zware ontgoocheling. Na negen maanden zit Barco op bijna een kwart minder omzet (-24,7%) en is er nog niet meteen licht aan het einde van de tunnel. De bedrijfsleiding waarschuwt voor een aanhoudende druk op de omzet en een aanzienlijke daling van de winstmarges.Analisten en beleggers verslikten zich duidelijk in hun koffie deze morgen toen ze de zwakke omzetcijfers voor het derde kwartaal zagen en de sombere vooruitzichten. De koers kreeg in de eerste uren van de handel dan ook een dreun van meer dan 15 procent.