De Japanse munt, de yen, is maandag teruggevallen tot het laagste niveau tegenover de dollar in bijna 24 jaar. Kort na 6.00 uur Belgische tijd stond de dollar op 135,19 yen, een niveau dat niet meer gezien was sinds oktober 1998.

De yen noteerde sinds april al op het laagste peil tegenover de dollar in een twintigtal jaar. De nieuwe verzwakking komt er nadat de inflatie in de Verenigde Staten in mei nog verder is versneld, tot 8,3 procent. Dat kan leiden tot een agressievere verstrenging van het Amerikaanse monetaire beleid, wat in contrast staat met het nog altijd erg soepele beleid van de Japanse centrale bank.

Ook de euro zakte maandag weg ten opzichte van de dollar, tot onder 1,05 dollar. Een euro kostte maandagochtend 1,0476 dollar, het laagste peil sinds midden mei.

