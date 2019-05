Twee internationale studies vergelijken het rendement van woningen in de voorbije anderhalve eeuw met dat van aandelen. De woningen winnen het van de beurs. De stelling veroorzaakt controverse, ook bij Belgische economen.

Als opbrengsteigendom behoren Belgische woningen tot de wereldtop, na Duitsland en Tsjechië. Dat concluderen Amerikaanse en Duitse economen in recent studiewerk. Belgische aandelen brachten sinds 1870 jaarlijks minder op dan vastgoed. Nochtans is het risico van een belegging in aandelen veel groter. Dat fenomeen duikt in alle landen op. "Wie belegt nog in aandelen als vastgoed beter presteert en bovendien meer zekerheid geeft?" vraagt de ING-econoom Steven Trypsteen zich af.

...