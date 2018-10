William Davies (vermogensbeerder Threadneedle): 'Techbedrijven zijn soms duur, maar ze genereren wel gigantische kasstromen'

William Davies maakt al sinds de oprichting in 1994 deel uit van het team van de Britse vermogensbeheerder Threadneedle. In juli 2017, na de fusie die leidde tot het ontstaan van Columbia Threadneedle, werd hij benoemd tot wereldwijd hoofd van de aandelenbeleggingen. Hij is verantwoordelijk voor een afdeling die meer dan 260 miljard dollar belegt op de beurzen. Hij is ook de hoofdbeheerder van het fonds Threadneedle Global Select Fund, een product met vier Morningstar-sterren dat het afgelopen decennium een gemiddeld jaarlijks rendement van bijna 10 procent heeft neergezet. Het fonds beheert bijna 1,5 miljard euro.

