Welke is de beste mobiele app om te beleggen op de beurs? Consultant Sia Partners heeft het onderzocht en Trends kon de resultaten exclusief inkijken.

Door de lage rente en de hoge inflatie is van rendement op spaargeld geen sprake meer. Wie spaart, verliest vooral koopkracht. Steeds meer Belgen zijn de voorbije jaren dan ook begonnen met beleggen. Velen van hen doen dat online of via een mobiele app. Zij hebben de keuze uit een ruim aanbod. De pioniers van het onlinebeleggen, zoals Bolero en Keytrade, hebben de voorbije jaren gezelschap gekregen van nieuwe spelers zoals Degiro en Bux. Anderzijds zijn er de apps die deel uitmaken van een bankenapp zoals ING Self Invest. Maar welke is de beste app om te investeren op de beurs? Welke is de meest gebruiksvriendelijke? En wie hanteert de interessantste tarieven? Sia Partners voert al jaren onderzoek naar mobiele apps in de financiële sector. Vorig jaar concludeerde het adviesbureau dat de bankenapps van KBC en Belfius tot de Europese top behoren. Nu heeft Sia Partners een tiental beleggingsapps die beschikbaar zijn op de Belgische markt vergeleken. Het gaat om Bolero, Bux, Degiro, eToro, ING Self Invest, Keytrade, Mexem, Plus500, Rebel (Belfius) en Saxo Bank (ex-BinckBank). De consultancyfirma toetste de apps op tachtig criteria die werden opgedeeld werden in vijf grote categorieën: functionaliteiten (opening van een beleggersrekening, grafieken), de klantenervaring (design, snelheid), tarieven (transactiekosten, bewaringsloon), aangeboden producten (aandelen, obligaties, fondsen, trackers, toegankelijke markten) en de scores en bemerkingen op de Apple- en Google-store."Daarnaast hebben we rekening gehouden met het profiel van de belegger en zijn voorkeuren. Sommige investeerders zijn gevoeliger voor de kosten, terwijl andere vooral oog hebben voor de functionaliteiten of de aangeboden producten. Op die manier zijn we gekomen tot verschillende resultaten in functie van het gebruikersprofiel", legt Dorian Vanham uit, die de studie leidde. Sia Partners splitst de resultaten op in twee gebruikerssegmenten. De beginnende belegger wordt gezien als een passieve investeerder die minder dan één transactie per maand uitvoert. De ervaren belegger wordt gedefinieerd als een actieve investeerder die minstens één transactie per maand doet. In de categorie van de actieve belegger komt Degiro als de beste app uit de bus. De Nederlandse onlinebroker gaat Mexem en Bux vooraf, alsook de apps van twee grote Belgische banken: Bolero (KBC) en Rebel (Belfius). Daarna valt er een grote kloof met de andere aanbieders. Het rijtje wordt afgesloten door Keytrade en Saxo Bank, die duidelijk achteroplopen (zie kader Degiro: voor zij die veel kopen en verkopen). Bij de passieve beleggers neemt de app van Mexem de toppositie in, gevolgd door Bolero en eToro. Degiro komt in deze categorie maar op de vierde plaats, net voor Bux en Rebel. Achteraan in de top tien voor passieve beleggers vinden we de digitale oplossingen van Keytrade en ING (zie kader Mexem: voor zij die weinig kopen en verkopen). De specialisten van de consultant Sia Partners kennen een speciale vermelding toe aan eToro, dat zij als de belangrijkste tradingapp voor de gebruiker omschrijven. "Als je abstractie maakt van de kosten en het productaanbod, en enkel rekening houdt met de gebruikerservaring en de functionaliteiten, komt eToro op de eerste plaats, gevolgd door Mexem en Bolero", aldus Dorian Vanham van Sia Partners.