We zijn tevreden over de prestatie van de Belgische biotechaandelen in het afgelopen jaar. Dat zal sommigen de wenkbrauwen doen fronsen. Zij zullen meteen opwerpen dat het aandeel van Galapagos in 2020 een koersduik van 57 procent heeft gemaakt. Daar kunnen we niets tegen inbrengen, want het is de bittere realiteit.Maar er was niet alleen treurnis. Vorig jaar was argenxopnieuw veruit de grootste stijger in de Bel-20-index met een klim van 68 procent. Op de bredere markt zagen we een prachtprestatie van Sequana Medical (+88%). Gemiddeld scoorden de biotechaandelen op Euronext Brussel een daling van 3 procent. Geweldig is dat zeker niet, maar dat is beter dan de -8 procent van de Bel-20-index. Al beseffen we dat de biotech-hemel veel blauwer had kunnen kleuren met de goedkeuring van de het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA voor filgotinib/Jyseleca.Bij de jaaroverzichten in de financiële pers was de val van het Galapagos-aandeel voldoende om nog maar eens uitvoerig het risico van een belegging in biotechwaarden te benadrukken. Op die nagel is al voldoende geklopt. Wat daarbij zelden wordt vermeld, is dat het potentieel ook ver boven het marktgemiddelde ligt. Vooral wij, Belgen, mogen de biotechaandelen veel meer koesteren. We behoren tot de wereldtop in die sector. Als ons land nog beursgenoteerde bedrijven zal voortbrengen die miljarden euro's waard zijn, dan zal dat meer dan waarschijnlijk in de biotech gebeuren. Veel beloftevolle technologiebedrijven met dat miljardenpotentieel vinden we niet op de Brusselse beursvloer. Het parcours van argenx van de afgelopen zes jaar bewijst dat. Het bedrijf ging van een beurswaarde van enkele honderden miljoenen naar 11 miljard euro. Daarmee is de vaandeldrager van de Belgische biotech in slechts enkele jaren opgeklommen tot de vijfde grootste beurskapitalisatie van Euronext Brussel, net voor een gevestigde waarde als Solvay.We moeten in de voorwaardelijke zin blijven spreken, maar normaal heeft argenx dit jaar met efgartigimod (ARGX-113) voor de zeldzame spierziekte myasthenia gravis een eerste medicijn op de markt. Het wordt dus weer een bijzonder boeiend jaar voor de sector, want ook van andere biotechwaarden verwachten we heel wat nieuws. Dat zal goed en slecht zijn.Wie succesvol in biotechaandelen wil beleggen, moet wel enkele duidelijke spelregels respecteren. Een langetermijnhorizon - minstens vijf jaar - is de eerste vereiste. Voorts zorgt u het best voor een spreiding over meerdere bedrijven, houdt u de kasposities van de biotechers in de gaten en verkoopt u de winnaars beter niet bij de eerste verdubbeling. De winnaars doen de verliezers vergeten.