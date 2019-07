De aanbieder van werkruimte WeWork wil in september naar de beurs in de Verenigde Staten.

De onderneming mikt daarbij op een opbrengst rond de 3,5 miljard dollar, laten ingewijden weten aan persbureau Bloomberg. WeWork biedt onder meer kantoorruimtes aan in Brussel.

WeWork wordt onder andere door investeerder SoftBank gesteund. Dit Japanse technologie- en investeringsconcern schat de waarde van het bedrijf, dat nu nog verlieslatend is, op 47 miljard dollar.

Volgens zakenkrant The Wall Street Journal, die als eerste over de datum voor de beursgang berichtte, is WeWork ook met banken in gesprek voor een lening van 5 tot 6 miljard dollar. Dat zijn enkele miljarden meer dan waar aanvankelijk over werd gesproken.