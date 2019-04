Welke kansen biedt het consumptiegedrag van millennials voor beleggers?

Het vermogen van de millennials groeit. Goldman Sachs Asset Management wil het potentieel van die generatie aanboren met een nichefonds. "Over vijftien jaar zijn de Chinese millennials rijker dan de Amerikaanse", zegt beheerder Richard Wiseman.

De millennials behoren tot de generatie die is geboren tussen 1980 en 2000. De Amerikaanse vermogensbeheerder Goldman Sachs richtte in 2011 een speciaal aandelenfonds op, Goldman Sachs Global Millennials Equity, om in te spelen op de beleggingskansen die door de gewoonten en de voorkeuren van die generatie ontstaan. De voorbije vijf jaar haalde het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 10 procent. Het kreeg van de fondsenspecialist Morningstar een rating van vier sterren.

