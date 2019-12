5G zou tien tot twintig keer sneller zijn dan 4G. De toekomstige generatie mobiele netwerken zullen héél wat meer zijn dan een eenvoudige update van 4G. Dit biedt kansen voor beleggers.

De vijfde generatie mobiele netwerken wordt, niet bijzonder origineel, 5G genoemd. Momenteel gebruiken we 4G, dat intussen al tien jaar geleden is gelanceerd. Netwerken moeten altijd beter en vooral sneller werken. 5G zou tien tot twintig keer sneller zijn dan 4G. De toekomstige generatie mobiele netwerken zullen héél wat meer zijn dan een eenvoudige update van 4G.

Realtimetoepassingen

Met 5G moet het mogelijk worden in seconden een volledige film in hoge definitie (hd) te downloaden. Bovendien ligt de zogenaamde latency, het tijdsinterval tussen het verzoek om data en de respons van het netwerk, vijftig keer lager dan bij 4G. Dat vergroot niet alleen het gebruikscomfort. Het is cruciaal voor toepassingen in real time, die een bliksemsnelle reactietijd van het netwerk vereisen. Zo wordt met 5G on-the-go skypen in hoge kwaliteit mogelijk, zonder dat er ook maar iets van vertraging op de lijn is. We denken ook aan zelfrijdende auto's, de automatisering van fabrieken en de aansturing van robots.

Wie een 5G-verbinding wil maken, heeft evenwel een nieuwe smartphone nodig. De huidige toestellen kunnen die snelheid en downloadcapaciteit niet verwerken. Voorlopig zijn in België nog geen 5G-smartphones te koop. Maar over enkele maanden pakken de producenten wellicht met de eerste toestellen uit. HMD Global wil tijdens het Mobile World Congress in februari al een opvolger uitbrengen in de 8-serie. Die Nokia 8.2 zal, naar verluidt, de ondersteuning geven voor het 5G-netwerk. Maar ook andere producenten zitten niet stil.

Vijf sectoren

Een heel aantal sectoren is rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij de uitrol van 5G. De indirect betrokkenen zijn zo groot in aantal en zo verscheiden, dat het onbegonnen werk is ze hier te behandelen. Vijf sectoren zijn echter onmiddellijk betrokken bij 5G. Zo is er de netwerkapparatuur. Die moet worden aangepast aan het enorm stijgende dataverkeer. We denken dan veeleer aan de software dan aan de hardware. Ook de sector van de halfgeleiders staat voor een grote evolutie.

De telecomsector is uiteraard een direct betrokken partij. Een aantal landen, waaronder België, moet de radiolicenties voor 5G nog veilen. We hebben dus wat achterstand. Wellicht breekt 5G in Europa pas vanaf 2021 door. Voor het zover is, moet er een groot aantal gsm-masten bij komen. De koplopers in Europa zijn Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. In Azië nam Zuid-Korea al het voortouw. China wil ook nog voor eind dit jaar de eerste netwerken uitrollen. Het zijn niet toevallig twee landen waar voorname spelers hun thuisbasis hebben. Japan organiseert volgend jaar de Olympische Spelen. Het ligt voor de hand dat de Japanners aan de wereld willen laten zien dat ze nog altijd een topland zijn op technologisch gebied.

De verwachting is dat 5G een enorme impact zal hebben op de gezondheidszorg. Chirurgen zullen op afstand kunnen opereren. De patiënt kan bijvoorbeeld in Oostende in het ziekenhuis liggen, terwijl de chirurg hem of haar vanuit Jette opereert met behulp van een robot. Patiënten dragen nu al toestellen die hun gezondheidstoestand permanent volgen. Maar die vormen nog maar het begin, is de algemene overtuiging. De allergrootste spelers op de markt van de zogenoemde wearables investeren enorme bedragen in toestellen die real time nuttige of zelfs levensnoodzakelijke informatie over patiënten verzamelen en onmiddellijk doorsturen. Onlinespelletjes spelen op de computer of de smartphone is nog nooit zo populair geweest, en dat geldt niet enkel voor kinderen. Met de komst van 5G neemt het gamen wellicht een nog hogere vlucht. Ook in dat segment staan de grootste concerns klaar om het grootste deel van de koek op te eisen. We denken aan Xbox van Microsoft, Stadia van Alphabet en Twich van Amazon

Kansen voor Samsung en Ericsson

De lancering van 5G zal wellicht ook een nieuwe impuls geven aan Samsung. De Zuid-Koreaanse onderneming is de grootste fabrikant van smartphones. De nieuwe toestellen voor 5G zijn klaar voor export. Maar Samsung is ook actief op de markt voor mobiele netwerkapparatuur en inkomsten uit geheugenchips maken een essentieel onderdeel uit van de omzet en de winst. Samsung is een aandeel om de gaten te houden de komende jaren.

Huawei is de tweede grootste producent van smartphones. Maar rond het Chinese bedrijf hangt een sfeer van geheimzinnigheid. Verschillende landen hebben Huawei verboden hun 5G-netwerken te bouwen. De Amerikaanse president, Donald Trump,heeft Huawei zelfs op de zwarte lijst gezet, omdat hij denkt dat de Chinezen spioneren via hun netwerktechnologie.

Een concurrent als Ericsson kan daarvan profiteren, als leverancier van radiostations voor de uitbouw van mobiele 5G-netwerken. Ericsson deelde ook in de prijzen toen de eerste 5G-contracten in de Verenigde Staten werden uitgereikt. Het aandeel is een koopkandidaat voor wie wil inspelen op de komende 5G-rage. Het laat ook geografische spreiding toe. De grootste kanshebbers om sterk te profiteren van het supersnelle internet zijn bijna allemaal Amerikaanse bedrijven.

Het Finse Nokia kon niet profiteren van het gigantische succes dat de smartphones de voorbije jaren hebben gekend. Nochtans was het, samen met Ericsson, een van de pioniers in de sector. Intussen is Nokia een leverancier van mobiele en vaste netwerkapparatuur, door de overname van Alcatel-Lucent. Maar de kaarten liggen voor de Finnen minder gunstig dan voor hun Zweedse concurrent.

Ook potentieel voor Qualcomm

Apple is doorgaans niet de eerste om nieuwe technologieën in zijn toestellen te integreren. Maar wellicht brengt het in 2020 toch al 5G-iPhones op de markt. Een belangrijk deel van Apples omzet en winst hangt nauw samen met een succesrijke lancering van nieuwe toestellen. Wellicht kan Apple ook op die toestellen zijn traditie van hoge marges voortzetten. Bovendien bouwt de producent uitgebreide dienstenmodellen op zijn nieuwe smartphones. Kortom, we verwachten veel van de nieuwe mogelijkheden die 5G-netwerken Apple zullen geven.

Het Amerikaanse Qualcomm bezit een uitgebreide portefeuille 5G-patenten, zoals de standaarden voor mobiel dataverkeer. Het maakt die te gelde via lucratieve licentieovereenkomsten. Daarnaast produceert het bedrijf ook processoren en modems voor de volgende generatie 5G-smartphones. Qualcomm was jaren in een juridische strijd verwikkeld met Apple, maar intussen zijn het weer maatjes. Apple zal de technologie van Qualcomm ongetwijfeld verwerken in zijn nieuwe toestellen. De toekomst ziet er dan ook weer rooskleuriger uit voor Qualcomm dan een aantal maanden geleden.

De keuze van Apple voor Qualcomm was een zware opdoffer voor Intel, dat een belangrijke tegenspeler is. Intel is bekend om zijn processoren voor pc's en servers, maar het wil van de komst van 5G profiteren om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Via zijn Israëlische dochteronderneming Mobileye heeft Intel zich al ingekocht in de sector van zelfrijdende auto's en geavanceerde rijhulpsystemen die waarschuwen voor dreigende botsingen.

Cisco Systems staat ook op de eerste rij om een graantje mee te pikken van 5G. De hoeveelheid data zal exponentieel toenemen. Daarom zullen de bestaande netwerken performanter moeten worden en bovendien zullen er heel wat systemen moeten bijkomen. Cisco staat enorm sterk in de markt voor netwerkrouters, -switches en -software. In termen van koers-winstverhouding behoort het, samen met Intel, tot de goedkoopste 5G-aandelen. Maar de groeiverwachtingen op korte termijn zijn dan ook beperkter dan voor vele andere spelers. Mooi meegenomen voor de Cisco-aandeelhouders is wel dat het Amerikaans bedrijf een dividendrendement van meer dan 3 procent geeft.