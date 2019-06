De vakantieperiode wenkt, die uitnodigt tot reflectie. Tijd om even terug te blikken en vooral vooruit te kijken naar wat ons de rest van het beursjaar nog te wachten staat.

Het gaat allemaal razend snel. We zijn al bijna aangekomen bij het einde van het eerste semester. De vakantieperiode wenkt, die uitnodigt tot reflectie. Tijd om even terug te blikken en vooral vooruit te kijken naar wat ons de rest van het jaar nog te wachten staat. Naar jaarlijkse gewoonte brachten we u in de eerste bijdrage van dit jaar tien stellingen voor 2019. De voorspellingen over de economie (aanhoudende groeivertraging), de inflatie (geen probleem) en de rente (zal dalen) blijken tot nog toe wonderwel te kloppen.

...