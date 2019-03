Wees voorbereid op een minder goede beursperiode

De tijd gaat razend snel. Het einde van het eerste kwartaal is in zicht. Tijd om even terug te blikken en vooruit te kijken naar wat ons de rest van het jaar nog te wachten staat.

We hadden een moeilijk beursjaar 2019 in het vooruitzicht gesteld. Het eerste kwartaal gaf een heel ander beeld. De westerse aandelenmarkten hebben in de eerste drie maanden opvallend sterk gepresteerd. Winsten van meer dan 10 procent zijn eerder regel dan uitzondering. Dat is zelfs meer dan de stijging in een gemiddeld jaar tijdens de voorbije honderd jaar. Dat stemt niet overeen met een moeilijk of zwak beursjaar. Al mogen we d...