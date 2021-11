'De combiantie van een stevige inflatie en stijgende coronacijfers doet economen steeds meer vrezen voor een vertraging van de economische groei', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

De financiële markten liggen momenteel het meest wakker van de forse stijging van de inflatie en de vrees dat de opstoot veel minder tijdelijk zal zijn dan eerst ingeschat. De stevige inflatieprik is vooral het gevolg van de enorme stijging van de energieprijzen. Dat in combinatie met de flink opgelopen coronabesmettingen doet economen steeds meer vrezen voor een groeivertraging. Dat 'stagflatie' noemen, vinden we een grote stap te ver. Dat betekent een economische stagnatie en daar is nog geen sprake van. Het gaat om een groeivertraging, meer niet. Die is misschien wel gezond gezien de enorme problemen in de aanvoerketen.We zagen de groeivertraging eerst in China en daarna ook in de Verenigde Staten. De groei begint nu ook in de eurozone af te nemen. Een van de betere maatstaven om dat te meten, is de maandelijkse PMI-indicator van het onderzoeksbureau IHS Markit. Een cijfer boven 50 punten wijst op economische groei, een cijfer daaronder wijst op een krimp van de economische activiteit. Het cijfer voor oktober voor de eurozone bedroeg 54,2 punten. Economen verwachten een daling met een punt tot 53,2 punten. De PMI-cijfers krijgen we op dinsdag.Deze week maken onder meer Ackermans & van Haaren, CFE en Elia een stand van zaken over het derde kwartaal bekend. Het derde kwartaal was niet goed voor beleggers in edelmetalen. Het contrast tussen de zomer van 2021 en die van 2020 kon niet groter zijn. Vorig jaar was het euforie alom over goud en zilver. De angst voor een negatieve impact van de covid-19-pandemie op de economie deed beleggers naar veilige havens zoals edelmetalen zoeken. We zagen in de zomer van 2020 piekkoersen voor de goudprijs boven 2000 dollar per troy ounce. De afgelopen maanden zijn we in een veel minder florissante wereld voor goudkevers terechtgekomen. De aankomende tapering van de Amerikaanse centrale bank deed beleggers in edelmetalen fors schrikken en op de verkoopknop drukken. De klassieke beleggingswereld, die traditioneel in een brede boog om goud- en zilverbeleggingen heen loopt, deed smalend over de vreemde vaststelling dat de inflatie voor het eerst in decennia weer aanwezig was in de westerse wereld en dat net dan de goudprijs het liet afweten. De correlatie tussen een stijgende inflatie en een stijgende goudprijs blijft een verhaal uit de jaren zeventig en begin jaren tachtig van vorige eeuw. Op langere termijn bekeken is die koppeling lang niet eenduidig. Enkel als de inflatie gaat galopperen, dan is er een duidelijk verband. Maandenlang gingen centrale bankiers, economen en de beleggers ervan uit dat het om een tijdelijke inflatie-opstoot ging, die niet uit de hand zou lopen. Maar de eensgezindheid over dat tijdelijke karakter brokkelt af nu de inflatie in de Verenigde Staten in oktober is opgelopen tot 6,2 procent. Dat is het hoogste cijfer sinds 1990. Dat leidt tot enige onzekerheid en dat is goed nieuws voor de edelmetalen. Er is historisch een stevig verband tussen een toenemende onzekerheid en een hogere prijs van edelmetalen. De heropening van de wereldeconomie deed de goud- en zilverprijs de voorbije maanden geen goed, want daarmee ebde de onzekerheid weg en ging alles richting de beurzen.We moeten er niet flauw om doen: ook wij twijfelden over de edelmetalen in de zomer, maar enkel over het potentieel op korte termijn. We zijn blijven beklemtonen dat de zwakke zomer ons vertrouwen in het uiterst positieve verhaal voor edelmetalen op de lange termijn niet heeft aangetast. We herhalen dat we een seculaire, langdurige haussemarkt (stierenmarkt, stijgende trend) voor de edelmetalen beleven, die nog vele jaren zal meegaan. De combinatie van een extreem soepel budgettair en monetair beleid heeft geleid tot een globaal exploderende schuldenpandemie. Dat zal op termijn tot ontwrichtingen op de financiële markten leiden.Het geleidelijke karakter van de tapering, de stijgende onzekerheid over de energieprijzen en het al dan niet blijvende karakter van de hoge inflatie hebben de hemel weer doen opklaren voor goud en zilver. We zijn ervan overtuigd dat de zomerdip achter ons ligt en dat we aan een nieuwe opgaande fase in de stierenmarkt voor goud en zilver zijn begonnen. We breiden de posities in edelmetalen weer uit.