Schroders is een van de pioniers in klimaatbeleggingen. De groeiperspectieven blijven fenomenaal.

De klimaatconferentie van Parijs in 2015 (COP15) stelde als doel om de opwarming van de aarde tegen 2050 te beperken tot 2 graden. "Boven die limiet zal het leven op aarde voor een groot deel van de bevolking minder aangenaam worden", benadrukt Yashica Reddy, associate investment director bij Schroders. "Om dat doel te bereiken moet de mensheid haar uitstoot van broeikasgassen met 80 procent verminderen." De transportsector is slechts een klein deel van het probleem. De grootste uitstoot komt van sectoren zoals de landbouw, de energieproductie en de industrie. "De uitdagingen van de klimaatopwarming zullen dus gevolgen hebben voor een groot aantal sectoren, die hun manier van werken fundamenteel zullen moeten veranderen."

Opwarming

De productie van hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) is beduidend goedkoper geworden dan energie uit fossiele brandstoffen, onder meer door wijzigingen in de regelgeving die de voorbije jaren op Europees niveau zijn doorgevoerd. "En toch worden die vormen van energieproductie vandaag de dag maar half zo snel ingevoerd als dat zou moeten. De komende tien jaar moet jaarlijks ongeveer 2000 miljard dollar worden geïnvesteerd. Door die uitdagingen staat 15 procent van de winstverwachtingen op het spel", licht Yashica Reddy toe.

Met zijn fonds Schroders ISF Global Climate Change is de Britse beheerder een van de pioniers in dat segment. Sinds de lancering in 2007 heeft het product een opmerkelijk rendement neergezet, met een groei op jaarbasis van ongeveer 10 procent (voor het compartiment in euro) over de voorbije tien jaar. "Met dat product proberen we posities te nemen in bedrijven die oplossingen bieden voor de uitdagingen en die op lange termijn als winnaar uit de bus zullen komen."

Mikken op oplossingen

De portefeuille omvat tussen 40 en 70 aandelen, hoofdzakelijk uit de sector van de hernieuwbare energiebronnen (21% van het beheerde vermogen), energie-efficiëntie (22%) en transport (23%). "Elektrische wagens zijn een heel interessante beleggingskans, aangezien er de komende jaren tal van modellen op de markt komen. Die bieden een grotere autonomie met concurrerende prijzen ten opzichte van de traditionele modellen en Tesla."

Ze wijst er ook op dat de penetratie van elektrische voertuigen in Noorwegen sinds 2010 van 1 naar 47 procent is gestegen. "Dat toont aan dat veranderingen heel snel kunnen plaatsvinden en dat ze zelden lineair verlopen." Het probleem is dat de markt nog niet over voldoende oplaadbare batterijen beschikt om het Noorse model uit te breiden naar de rest van de wereld. "Daarom zetten we alles in op groepen die voordeel kunnen trekken van die evolutie, want er zullen grote investeringen nodig zijn om te kunnen voldoen aan de vraag die in de komende tien jaar wordt verwacht."