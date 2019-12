De meeste Belgen vertrouwen er nog altijd op dat de huisfondsen van de bank de best beschikbare oplossingen zijn, maar dat is niet altijd het geval. Trends vroeg aan enkele specialisten hoe ze fondsen van derde partijen selecteren en wat hun favorieten voor de lange termijn zijn.

Belgische banken met een open architectuur hebben mensen in dienst om uit de gigantische hoeveelheid fondsen op de markt het neusje van de zalm voor hun klanten te kiezen. Dit zijn hun beste ideeën in verschillende fondsencategorieën.

Aandelen wereldwijd

Fundsmith Equity Fund Sicav (ISIN: LU0690375182) is een tip van Marie Charlotte Vasseur van Puilaetco Dewaay Private Bankers. "Dit fonds heeft zijn veerkracht al bewezen bij marktschommelingen", klinkt het. De strategie beoogt een geconcentreerde blootstelling aan groeiaandelen wereldwijd, met een hoog rendement op het gebruikte kapitaal. Het fonds wordt sinds de lancering in 2011 beheerd door Terry Smith en heeft over de voorbije vijf jaar een geannualiseerd rendement van 16,5 procent.

Anh Nguyen van Nagelmackers schuift Skagen Global (ISIN: NO0008004009) naar voren, dat een geannualiseerd rendement van 11 procent sinds 2001 kan etaleren. "De beheerders gaan op zoek naar ondergewaardeerde en weinig populaire bedrijven, met weinig schulden en een ervaren management." Het fonds zit nogal zwaar in Amerikaanse aandelen, zoals Microsoft, die goed zijn voor 62 procent van het beheerd vermogen. De vooruitzichten voor de Amerikaanse markt blijven gunstig voor 2020, volgens Nguyen.

Varenne Valeurs (ISIN: FR0007080155) wordt door Carlo Luigi Grabau van Leleux Fund Management & Partners geopperd. Een deel van de beleggingen is gericht op de bescherming van het vermogen bij een beurscrash. "De beurzen zijn hersteld, maar geopolitieke risico's zoals de brexit en de handelsoorlog zullen een bron van volatiliteit blijven."

Aandelen en obligaties

R-co Valor (ISIN: FR0011253624) is een agressief flexibel fonds uit de stal van de Franse vermogensbeheerder Rothschild & Co Asset Management Europe. Het gewicht van aandelen zakt zelden onder 70 procent. "Daarom bieden we onze klanten ook de mogelijkheid te investeren in de meer evenwichtige versie van het fonds", zegt Damien le Maire van Deutsche Bank. R-co Valor Balanced (ISIN: FR0013367265) mag maximaal 55 procent van het geld van de beleggers in aandelen stoppen.

Flossbach von Storch Multiple Opportunities (ISIN: LU1716946808) is het enige fonds dat in twee favorietenlijstjes voorkomt. Vincent Vandorpe van Puilaetco Dewaay Private Bankers: "De beheerders zijn op het juiste moment opportunistisch: ze verkopen wanneer de koersen zijn gestegen en kopen tijdens beurscorrecties." De portefeuille bevat ongeveer vijftig aandelen, gaande van kwaliteitsbedrijven zoals Nestlé, Unilever en Johnson & Johnson tot technologiebedrijven zoals Facebook, Alibaba en Alphabet. De beheerders mijden financiële en cyclische aandelen.

Obligaties

Vincent Vandorpe van Puilaetco Dewaay Private Bankers beveelt Jupiter Dynamic Bond (ISIN: LU0895805017) aan, een fonds beheerd met een voorzichtige macro-economische visie. "De beheerder was een van de eersten die het risico van economische vertraging identificeerde, en hij blijft ervan overtuigd dat de wereldeconomie op weg is naar een scherpe vertraging." De afgelopen jaren heeft het fonds zijn blootstelling aan hoogrenderende risico-obligaties geleidelijk verlaagd van 70 naar 20 procent van het beheerd vermogen, terwijl het gewicht van Amerikaans en Australisch staatspapier steeg tot 50 procent. Het fonds dekt zich in tegen valutaschommelingen.

Nguyen heeft een boon voor NN Green Bonds (ISIN: LU1586216068), een fonds dat zich richt op obligaties uitgegeven door overheden en bedrijven om er de energietransitie en duurzame projecten mee te financieren, waarbij een rapportering over het gebruik van de middelen verplicht is. "NN Investment Partners beheert het fonds, een van de grootste in zijn soort met een beheerd vermogen van meer dan 1 miljard euro. De rendementen worden aantrekkelijker, met bedrijfsobligaties van EDF, SNCF, Enel, Nordea, ABN AMRO enzovoort, die 45 procent van het beheerd vermogen uitmaken."

In het obligatie-universum kiest Grabau voor Threadneedle European Social Bond Fund (ISIN: LU1589837613), dat in Europa investeert met een focus op de maatschappelijke impact. "Het fonds belegt in obligaties uitgegeven door bedrijven, overheden of vrijwilligersorganisaties actief in heilzame activiteiten en duurzame ontwikkeling." Het gaat om beleggingen die financieel en maatschappelijk opbrengen.

Regio's of thema's

Nguyen denkt dat minder gespannen handelsrelaties tussen de VS en China en de gevoeligheid van Japan aan dat conflict een reden zijn om Comgest Japan (ISIN: IE00BD1DJ122) in de selectie op te nemen. "Het fonds focust op een veertigtal bedrijven die hun winst sterk kunnen doen groeien. Ze kunnen zich zowel op de binnenlandse als de buitenlandse markt richten en inspelen op thema's zoals de vergrijzing, de opkomst van de westerse levensstijl en de automatisering." De specialist verwacht dat de Japanse centrale bank in 2020 nog altijd alles zal doen om krediet goedkoop te houden.

BlackRock World HealthScience (ISIN: LU0827889485) is een aanbeveling van Vasseur. "Het fonds biedt een gediversifieerde blootstelling aan grote farmabedrijven en kleinere biotechnologiebedrijven, aan medische hulpmiddelen en technologie. De innovatie in de sector zou de prestaties op de beurs moeten ondersteunen." De gezondheidssector heeft de afgelopen maanden wat terrein prijs moeten geven, door het lawaai rond de Amerikaanse verkiezingen. De waardering is nu in lijn met het historisch gemiddelde. Volgens Vasseur biedt de defensieve beleggingsstrategie van het stabiele en gedegen beheerteam bescherming wanneer het wat minder gaat op de markten.

Duurzame fondsen

ABN AMRO Parnassus US Sustainable Equities (ISIN: LU1481505755) is in deze categorie de favoriet van Nguyen. "Dit fonds wordt beheerd door het Amerikaanse Parnassus, dat sinds 1998 een toegewijd team voor duurzaam beleggen heeft. De strategie is gericht op een goede bescherming tegen neerwaartse bewegingen." Die bescherming werd getest in 2018, toen het fonds in een slecht beursjaar 3,8 procent winst boekte. "Het fonds surft mee op belangrijke trends in technologie en industrie, zoals de cloud, logistiek, waterbehandeling en recyclage."

Grabau zet het DPAM INVEST B-fonds - Equities Europe Sustainable B Cap (ISIN: BE0940002729) in de kijker. "Degroof Petercam Asset Management heeft een bijzonder goed beheerd assortiment opgezet met een ervaren team dat zich toelegt op maatschappelijk verantwoorde investeringen." De expert waardeert de focus op snelgroeiende Europese aandelen, met een hoge winstgevendheid en een sterk businessmodel. Dit was een van de eerste fondsen die het duurzaamheidslabel van de Belgische sectorfederatie Febelfin kreeg.

Ook Nordea 1 - Global Climate & Environment (ISIN: LU0348926287), een fonds genoemd door Le Maire, zat bij de eerste golf van producten die een duurzaamheidslabel kregen. "Dit fonds had al veel commercieel succes vóór de toekenning van het label, en heeft veel potentieel gezien de noodzaak om te investeren in bedrijven die oplossingen voor de klimaatuitdaging kunnen bedenken." De getalenteerde beheerders richten zich op thema's zoals de ontwikkeling van hernieuwbare-energiebronnen, verhoogde energie-efficiëntie, afvalbeheer en recyclage.

Puilaetco Dewaay Private Bankers Twaalf fondsenexperts op het niveau van de moedergroep KBL, van wie twee in Brussel bij Puilaetco Dewaay Private Bankers: Marie Charlotte Vasseur (gespecialiseerd in de selectie van wereldwijde thematische fondsen) en Vincent Vandorpe (gespecialiseerd in gemengde fondsen). Vincent Vandorpe: "We geven de voorkeur aan fondsen die al een bepaalde omvang hebben (100 miljoen euro, of 300 miljoen euro voor gemengde fondsen) en een goed trackrecord van minstens drie jaar." Jongere fondsen krijgen een kans als ze blootstelling aan nieuwe beleggingsthema's of activaklassen mogelijk maken.

Deutsche Bank De fondsenselectie gebeurt door drie mensen met een lange ervaring. Deutsche Bank werkt met 31 partners en de meest recente toevoegingen aan de lijst met partners zijn Rothschild & Co Asset Management Europe in 2019 en Allianz Global Investors in 2018. De bank schotelt de klanten een Best Advice-lijst voor met veertig beleggingsfondsen en trackers. "Voor bepaalde activa zoals Amerikaanse large caps is het moeilijk een fonds te vinden dat de markt verslaat", zegt Damien le Maire, hoofd fondsenselectie. "Onze lijst bevat doorgaans twintig kernfondsen en twintig thematische fondsen." Vier of vijf sterren bij de dataleverancier Morningstar en een geschiedenis van drie jaar zijn vereisten.

Nagelmackers Het fondsselectieteam van Nagelmackers bestaat uit zes mensen. Anh Nguyen: "Onze selectie is gebaseerd op zeven criteria, waaronder de beleggingsfilosofie, de bescherming van de aandeelhouders, duurzaamheid, de prestaties en bevredigende scores op de meeste criteria." Een geschiedenis van drie jaar is meestal vereist, tenzij er een ervaren team bij betrokken is of het fonds een nieuwe activaklasse aanboort. "Onze selectie van ongeveer 70 fondsen en 40 trackers wordt gebruikt in private banking en voor particuliere klanten als het om flexibele fondsen gaat."