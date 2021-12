Beleggers dreigen in woeliger vaarwater terecht te komen. We vroegen de beheerders van dakfondsen, die in fondsen van derden beleggen, naar hun favoriete fondsen voor een volatiel 2022.

Niet alle beleggers kunnen het hoofd koel houden tijdens een beurscrash. Wie zichzelf niet vertrouwt, kan de beleggingsbeslissingen overlaten aan geroutineerde beleggers. "Als de volatiliteit op de financiële markten stijgt, worden de beleggers nerveus en verkopen ze op een slecht moment", zegt Bert Flossbach, fondsbeheerder en stichter van Flossbach von Storch. "En zelfs als ze op het juiste moment verkopen, dan slagen weinigen erin op tijd terug in de markt te stappen, om het herstel mee te pikken. Dat is net onze expertise."

...

Niet alle beleggers kunnen het hoofd koel houden tijdens een beurscrash. Wie zichzelf niet vertrouwt, kan de beleggingsbeslissingen overlaten aan geroutineerde beleggers. "Als de volatiliteit op de financiële markten stijgt, worden de beleggers nerveus en verkopen ze op een slecht moment", zegt Bert Flossbach, fondsbeheerder en stichter van Flossbach von Storch. "En zelfs als ze op het juiste moment verkopen, dan slagen weinigen erin op tijd terug in de markt te stappen, om het herstel mee te pikken. Dat is net onze expertise."Christophe Schmidt, beheerder van de flexibele portefeuilles bij DWS, zegt dat hij gebruikmaakt van periodes met weinig volatiliteit om de risico's af te bouwen. Zo verzamelt hij reserves, om koopjes te doen in tijden van turbulentie. "Bij het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 konden we onze blootstelling aan aandelen substantieel vergroten en voluit profiteren van het herstel van de markten. In volatiele markten kan een flexibele fondsbeheerder tonen wat hij waard is." Sommige flexibele gemengde fondsen, die naar believen kunnen schakelen tussen aandelen en obligaties volgens hun overtuigingen en visie op de markten, hebben in het verleden bewezen wat ze waard zijn. Carmignac Patrimoine bijvoorbeeld bouwde zijn reputatie op tijdens de crisis van 2008, toen het winst maakte in een crashjaar. Heel wat Belgische beleggers vertrouwen het beheer van hun geld toe aan flexibele gemengde fondsen, zoals Flossbach von Storch Multiple Opportunities, BL-Global Flexible en R-Valor. Zij beslissen in hun plaats hoeveel gewicht aandelen en obligaties moeten krijgen in de portefeuille. De beheerders kunnen beslissen meer cash aan te houden. Ze kunnen posities in goud innemen of in alternatieve beleggingen, zoals infrastructuurprojecten. Ze kunnen geld verschuiven naar kwaliteitsvolle of defensieve bedrijven, die doorgaans beter standhouden tijdens een correctie. Ze kunnen zich zelfs met contracten of afgeleide producten tegen betaling deels indekken tegen een beurscrash. Lars-Henning Müller van Quintet bijvoorbeeld heeft vandaag een boontje voor fondsen die posities in goud durven innemen. "Goud kan dankzij zijn statuut van vluchthaven sterke schommelingen in de portefeuille verzachten, als de spanning hoog oploopt op de aandelenmarkten." Voor Charles-Henri Kerkhove van Fidelity International komt het erop aan een fonds te kiezen met veel speelruimte. "Als er te veel begrenzingen zijn, dan beperken ze de capaciteit van de beheerder om zich optimaal te positioneren." Hij vindt het ook belangrijk dat fondsen een zo breed mogelijk gamma aan beleggingen ter beschikking hebben. "Kijk naar het grote verschil in rendement tussen hoogrentende obligaties in Europa en Azië sinds het begin van het jaar. Het toont het nut aan van een fijnmazige diversificatie. Alternatieven, zoals infrastructuur of leasing, bieden zelfs een echte desynchronisatie aan ten opzichte van aandelen en obligaties." Maar beleggers moeten niet eender welk flexibel fonds kopen. "De crisissen van de voorbije decennia hebben de markten minder leesbaar gemaakt voor beleggers. Het vermogen doen groeien is veel moeilijker geworden voor particulieren. Een veelheid van financiële producten is op de markt gebracht, maar sommige van die producten kunnen zwaar onderuitgaan bij een correctie", waarschuwt Thomas Péan van DNCA Finance. Er zijn gemengde fondsen die voluit voor aandelen gaan. Op de lange termijn leveren aandelen doorgaans het meeste rendement op. Op de korte termijn kunnen er bruuske bewegingen zijn. Flossbach von Storch Multiple Opportunities is een van de favoriete fondsen van Carlo Luigi Grabau van Leleux Invest. "De beleggingspolitiek is flexibel, niet gebonden aan referentie-indexen, wat toelaat te springen van de ene naar de andere beleggingscategorie en een grote diversificatie in te bouwen. Die wendbaarheid is nodig om grote correcties te vermijden en in te spelen op opportuniteiten." Dries Stragier van BNP Paribas Fortis schuift BlackRock BGF ESG Multi Asset naar voren. Ook hier is de totale flexibiliteit de grootste troef. "Het fonds kan beleggen in een gamma van producten: van aandelen, obligaties en trackers tot vastgoed en infrastructuur. De beheerders leggen sterk de nadruk op het beperken van neerwaartse risico's." Het fonds sluit bepaalde sectoren uit en heeft de ambitie een positieve impact te hebben op de maatschappij met beleggingsthema's zoals hernieuwbare energie, water- en afvalbeheer. Stragier noemt ook een huisfonds: BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Balanced, dat het duurzame label van Towards Sustainability draagt. "Het fonds kan het gewicht van aandelen variëren tussen 25 en 75 procent en investeert in oplossingen voor de wereldwijde milieu-uitdagingen." Verschillende beheerders tippen de fondsen van Banque de Luxembourg beheerd door Guy Wagner. Er is BL Global Flexible of de meer maatschappelijk verantwoorde doorslag Funds for Good Global Flexible Sustainable. "Ik verkies de duurzame variant, die een flexibele activa-allocatie combineert met een afdekking van de risico's", zegt Grabau. "Een deel van de beheersvergoeding gaat naar de financiering van sociale projecten." Frédéric Degembe van ING België heeft een voorkeur voor AXA Global Optimal Income, dat middelen toewijst aan bedrijfs- en staatsobligaties, obligaties uit de groeilanden of aandelen in functie van de macro-economische tendensen en de dynamiek op de financiële markten. "Beleggers kunnen de tactische verdeling van hun geld over de activaklassen delegeren aan dat fonds. Dat is handig bij volatiele markten." Knut Huys, de fondsenspecialist van Deutsche Bank, merkt op dat een waaier van beleggingsstrategieën bestaat, van fondsen die vooral willen deelnemen aan de hausses tot fondsen die vooral willen beschermen tegen correcties. Hij raadt dan ook aan een mix te maken van verschillende fondsen. Deutsche Bank biedt met Private Invest Best Managers zo'n oplossing aan. "Zo vermijd je dat je in de hoek zit waar de klappen vallen, als je het verkeerde fonds hebt gekozen. In het verleden heeft onze mix van fondsen het verschil gemaakt in moeilijke markten, zoals we die in 2011, 2016 en 2020 hebben gekend." Ook Capital Group is zo'n gediversifieerde aanpak genegen. De vermogensbeheerder probeert die mix in één fonds aan te bieden, met Capital Group Global Allocation. Elk onderliggend fonds wordt beheerd door een groep van beheerders, die de totale vrijheid krijgen over de beleggingsbeslissingen voor het deel van de portefeuille dat aan hen is toegewezen. "Zo maken we het verschil ten opzichte van de concurrenten", meent Julie Dickson van Capital Group. Voor beleggers die liever zelf beslissen hoeveel geld ze in aandelen en/of obligaties investeren, hebben de professionals ook enkele namen. Levi Saerens van Nagelmackers kijkt vooral naar het trackrecord en zoekt fondsen die de marktschommelingen kunnen temperen. Specifiek voor Europese aandelen wijst Saerens Allianz Europe Equity Growth aan, dat zowel in 2020 als in 2021 beter presteerde dan de markt. "Sinds 2009 staat dezelfde beheerder aan het roer, wat wijst op stabiliteit. Ook in de fondsenportefeuille is er stabiliteit, met bedrijven zoals ASML, SAP en L'Oreal, die al meer dan tien jaar in de portefeuille zitten." Voor aandelen wereldwijd tipt Saerens Skagen Global Equity, dat vooral in grote Amerikaanse bedrijven belegt, zoals Alphabet, Microsoft en, opnieuw, ASML. "Het fonds is telkens op de afspraak, met opmerkelijke rendementen op de momenten die ertoe doen. Het grootste deel van het beheerteam heeft tien tot twintig jaar ervaring. Ook hier vinden we stabiliteit in het beheer." Wanneer een hoge inflatie en rentestijgingen verwacht worden, is het uitkijken of flexibele fondsen met veel obligaties onder druk komen. Zij riskeren deze keer niet meer dezelfde defensieve rol te kunnen spelen als bij de vorige correcties in 2008 en 2011. Olivier de Berranger, die voor La Financière de l'Echiquier het flexibele fonds Echiquier Arty beheert, merkt op dat zijn beleggingen in obligaties nog altijd geld opbrengen. Ook al verliezen beleggers geld met tal van overheidsobligaties. "Wij zetten in op converteerbare obligaties (die in aandelen omgezet kunnen worden, nvdr) en op achtergestelde obligaties (die bij een faillissement pas na alle gewone obligaties terugbetaald worden, nvdr) bijvoorbeeld. We beleggen ook in obligaties met heel korte resterende looptijden, om de impact van rentestijgingen te beperken." Matthieu Grouès van Lazars Frères Gestion vermijdt overheidsobligaties, en heeft een voorkeur voor obligaties met korte looptijden. En voegt er volledigheidshalve aan toe dat er bij de aandelen ook bedrijven en sectoren zijn die profiteren van stijgende rentevoeten. "Te beginnen met de Europese banken." Müller raadt beleggers die blootstelling aan obligaties willen, fondsen aan die wereldwijd beleggen in obligaties met korte looptijden. Degembe adviseert voor het obligatiegedeelte van een portefeuille BlackRock BGF Euro-short Duration, omdat het fonds met stijgende rente zou weten om te gaan. Andere tips van de experts voor obligatiefondsen zijn Jupiter Dynamic Bonds Fund en M&G Optimal Income.